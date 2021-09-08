Суд над винуватцями нападів у Парижі й український балет у Лондоні. Теленовини ВВС

44 хвилин(и) тому

У випуску 8 вересня:

Історичний судовий процес у Франції. Стартував суд над 20 підозрюваними у скоєнні терактів 13 листопада 2015 року в Парижі, коли загинули 130 людей. Спогади очевидців і родичів жертв.

Гарна погода на морі - багато човнів на березі. Рекордна кількість мігрантів перетнули Ла-Манш.

Чому фермер з Нідерландів вирішив вирощувати картоплю в Україні?

І український балет у Лондоні - чим відзначилися артисти в культовому театрі Sadler's Wells.

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