Суд над винуватцями нападів у Парижі й український балет у Лондоні. Теленовини ВВС
У випуску 8 вересня:
- Історичний судовий процес у Франції. Стартував суд над 20 підозрюваними у скоєнні терактів 13 листопада 2015 року в Парижі, коли загинули 130 людей. Спогади очевидців і родичів жертв.
- Гарна погода на морі - багато човнів на березі. Рекордна кількість мігрантів перетнули Ла-Манш.
- Чому фермер з Нідерландів вирішив вирощувати картоплю в Україні?
- І український балет у Лондоні - чим відзначилися артисти в культовому театрі Sadler's Wells.
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