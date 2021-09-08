Суд над винуватцями нападів у Парижі й український балет у Лондоні. Теленовини ВВС

У випуску 8 вересня:

  • Історичний судовий процес у Франції. Стартував суд над 20 підозрюваними у скоєнні терактів 13 листопада 2015 року в Парижі, коли загинули 130 людей. Спогади очевидців і родичів жертв.
  • Гарна погода на морі - багато човнів на березі. Рекордна кількість мігрантів перетнули Ла-Манш.
  • Чому фермер з Нідерландів вирішив вирощувати картоплю в Україні?
  • І український балет у Лондоні - чим відзначилися артисти в культовому театрі Sadler's Wells.

Ви також можете подивитись випуск на YouTube.

Всі випуски новин на YouTube.

І підписуйтеся на наш Youtube-канал!