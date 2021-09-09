В Ісландії відкрили найбільший у світі завод з вилучення CO2 з атмосфери. Як він працює?

17 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Пристрій для відкачування повітря на одному з об'єктів компанії Climeworks в Швейцарії

В Ісландії почав працювати найбільший у світі завод з відкачування вуглекислого газу із земної атмосфери. Автори проєкту сподіваються, що нова технологія з часом допоможе зупинити глобальну зміну клімату. Втім, ця фабрика наразі здатна поглинути практично непомітний в світовому масштабі обсяг CO2, а деякі експерти взагалі сумніваються, що проблему потепління можна вирішити таким чином.

Фабрика під назвою "Орка" ("енергія" ісландською мовою) буде щороку відкачувати з атмосфери до 4 тис. тонн вуглекислого газу, що еквівалентно щорічним вихлопам приблизно 790 автомобілів. Як зазначає агентство Reuters, минулого року глобальні викиди CO2 склали 31,5 млрд тонн. А сайт E&E News пише, що нова фабрика здатна поглинути менш як 1% щорічних викидів однієї-єдиної теплоелектростанції, яка працює на вугіллі.

Проте поява "Орки" значно збільшує наявні у світі можливості з вилучення вуглекислого газу: за даними Міжнародного енергетичного агентства, зараз працює 15 аналогічних фабрик, загальна щорічна потужність яких становить лише 9 тис. тонн.

Творці швейцарського стартапу Climeworks, який побудував фабрику, запевняють, що цій технології належить майбутнє. "Кожна молекула CO2, яку "Орка" усуває з повітря і закачує в постійне підземне сховище, більше ніколи не буде сприяти глобальному потеплінню, - сказав під час запуску один із засновників компанії Крістоф Гебалд. - Це єдина у своєму роді можливість, але її застосування необхідно значно розширити".

Як це працює?

Фабрика складається з восьми великих контейнерів, які схожі на ті, що використовують для транспортування вантажів на торговельних судах. Контейнери обладнані фільтрами та вентиляторами, призначеними для закачування повітря і вилучення з нього вуглекислого газу.

Після вилучення CO2 змішується з водою і закачується під землю на велику глибину. Передбачається, що з часом витягнутий з атмосфери газ перетвориться на тверду породу.

"Місця, де зберігати CO2, у нас необмежено багато, - запевняє ще один засновник Climeworks Ян Вурцбахер. - Навіть якщо взяти Ісландію, тут є місце для зберігання під землею тисяч гігатонн, тисяч мільярдів тонн вуглекислого газу. А якщо подивитися на інші країни світу, то там є незрівнянно більший потенціал. Тож ми маємо намір працювати в багатьох різних місцях".

Відкриття фабрики транслювалося у прямому ефірі в YouTube.

Як зазначає Vice News з посиланням на Міжурядову групу експертів зі зміни клімату, щоб уникнути найгірших наслідків глобального потепління, світ має до кінця століття вилучити з атмосфери від 100 млрд до 1 трлн тонн CO2.

І головне питання - хто саме і за які гроші буде закачувати під землю весь цей вуглекислий газ, - поки залишається без відповіді.

Хто за це заплатить?

Climeworks фінансує свій проєкт, зокрема, завдяки договору зі страховою фірмою Swiss Re, яка прагне до 2030 року досягти статусу компанії з нульовими викидами в атмосферу. Стартап також пропонує іншим клієнтам послуги з компенсації їх викидів CO2.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Фабрика для відкачування CO2 у Данії

Але масштаб, який мають набути такі технології (їх ще називають системами прямого уловлювання повітря - DAC), щоб дійсно вплинути на глобальний клімат, наразі здається недосяжним.

"Системи DAC завжди коштуватимуть грошей, і якщо вам за це не платять, вони не будуть привабливими з фінансової точки зору, - сказав BBC Кріс Гудалл - автор книги про те, як людство може знизити викиди CO2. - Climeworks може продавати послуги різним свідомим людям, [...] але масштаби потрібно збільшити у мільйон разів, а для цього хтось має бути надзвичайно щедрим".

Експерт вважає, що уряди країн світу повинні субсидіювати викачування вуглекислого газу з атмосфери - так само як вони роблять це під час встановлення сонячних батарей або купівлі електромобілів.

"Роблять дуже великий акцент на зменшенні викидів, але таку ж увагу не приділяють іншій частині проблеми - обсягу CO2 в атмосфері. DAC найбільше обмежує саме те, що цей аспект не став визначальним у політиці [боротьби зі зміною клімату]", - вважає експерт.

Втім, деякі екологи критикують технології прямого уловлювання повітря з інших причин: вони вважають, що DAC лише відвертають увагу суспільства від необхідності зменшувати обсяг шкідливих викидів - найбільш реалістичного способу уповільнити глобальне потепління.

Інші масштабні проєкти

Окрім того, фабрики, подібні "Орка", працюють на електриці, тобто теж можуть опосередковано сприяти збільшенню обсягу вуглекислого газу в атмосфері. У випадку з проєктом Climeworks ця проблема майже вирішена: він отримує енергію з розташованої поруч геотермальної електростанції. За підрахунками Управління енергетичної інформації США, такі станції викидають в атмосферу на 99% менше CO2, ніж ті, які працюють на викопному паливі.

У майбутньому мають з'явитися ще кілька більш масштабних фабрик з уловлювання вуглекислого газу. Найбільшу з них має намір побудувати близько своїх родовищ в Техасі американська нафтова компанія Occidental - передбачається, що вона зможе вилучати з атмосфери 1 млн тонн CO2 на рік.

Крім того, за даними Vice News, канадська компанія Carbon Engineering планує будівництво двох фабрик, кожна з яких зможе вловлювати до 1 млн тонн вуглекислого газу. Одна з них має з'явитися в у США, а друга - в Шотландії.