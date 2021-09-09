На російському модулі МКС задимлення. Інженери б'ють на сполох

42 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Міжнародна космічна станція працює з 1998 року і спочатку її експлуатацію планували завершити у 2013 році

Пожежна сигналізація спрацювала на борту Міжнародної космічної станції після того, як екіпаж повідомив про задимлення та запах палаючого пластику.

Інцидент стався на російському житловому модулі "Звезда", який працює вже 21 рік, повідомляють російські ЗМІ.

На космічній станції була низка збоїв протягом багатьох років, і нещодавно російський чиновник попередив про застаріле обладнання та несправні системи.

Йдеться про витік повітря, несправність двигунів та тріщини.

Російське космічне агентство "Роскосмос" пізніше заявило, що всі системи повернулися до нормального стану.

Задимлення сталося під час підзарядки акумуляторів станції, повідомляє агентство, і тепер екіпаж повернувся до "регулярних завдань".

Повідомлялося, що запах палаючого пластику поширився з російського сегмента МКС на сегмент США.

Американське космічне агентство NASA заявило у Twitter, що вихід у космос, запланований на четвер, все ж таки відбудеться.

Два російських космонавти Олег Новіцький та Петро Дубров збираються і далі готуватися до виконання завдань новим модулем "Наука".

Російський інженер Володимир Соловйов заявив державним ЗМІ 1 вересня, що МКС може зазнати непоправних збоїв через застаріле обладнання.

Принаймні у 80% бортових систем на російському сегменті МКС вже минув термін придатності, сказав державним ЗМІ пан Соловйов, головний інженер космічної компанії "Енергія". "Енергія" є провідним розробником російських модулів МКС.

Він також повідомив, що у російському вантажному відділенні "Заря" виявили невеликі тріщини, які з часом можуть збільшитися.

МКС побудували в 1998 році в рамках спільного проєкту між Росією, США, Канадою, Японією та кількома країнами Європи. Спочатку станцію планували використовувати лише 15 років.

У квітні цього року віцепрем'єр Росії Юрій Борисов заявив державному телебаченню, що старіння металу на станції може "призвести до незворотних наслідків - до катастрофи. Ми не повинні цього допустити".

Торік "Роскосмос" заявив, що МКС не зможе працювати після 2030 року.

У квітні Росія заявила, що може покинути МКС і побудувати власну космічну станцію до 2030 року.

У липні через несправність реактивні двигуни на модулі Наука спрацювали без попередження, дестабілізували і розгорнули МКС.

Зараз на борту МКС перебуває сім астронавтів: два з Росії, три з США, один з Франції та один з Японії.