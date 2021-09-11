На фестивалі у Венеції нагородили фільм "Цензорка" про одеську в'язницю

1 година тому

Автор фото, Держкіно Підпис до фото, Фільм "Цензорка" розповідає про жінку, яка народила дитину у в'язниці Одеси

Три фільми, так чи інакше пов'язані з Україною, потрапили до конкурсної програми 78-го Венеційського кінофестивалю, але нагороду отримала лише стрічка "Цензорка".

Цю стрічку відзначили за найкращий сценарій у конкурсі Горизонти (Orrizonti) Венеційського кінофестивалю.

Фільм "107 матерів"/"Цензорка" є спільним виробництвом України, Словаччини та Чехії, а режисером виступив словак Петер Керекес.

Стрічка розповідає історію молодої жінки Лесі, яку засудили до ув'язнення. Вона народила первістка і потрапила у світ, населений лише жінками: ув'язненими, медсестрами та наглядачками, дружинами та вдовами, дочками, сестрами, вагітними та матерями з дітьми.

Стрічку знімали влітку 2019 року в Одесі, у "Чорноморській виправній колонії №74".

У цій же програмі за нагороди змагався ще інший український фільм - стрічка "Носоріг" Олега Сенцова.

Головну нагороду в програмі "Горизонти", за найкращий фільм, здобула литовська кримінальна драма "Пілігрими" режисера Луаринаса Барейси.

За головну нагороду фестивалю - "Золотого лева" - змагався новий фільм Валентина Васяновича "Відблиск". Він увійшов до основної конкурсної програми.

У 2019 році фільм Васяновича "Атлантида" уже здобував перемогу у конкурсі "Горизонти".

Хто отримав "Золотого лева"?

Головну нагороду фестивалю, "Золотого лева", отримала стрічка режисерки Одрі Діван "Подія". Це фільм про французьку студентку на початку 60-х, яка завагітніла, але немає законної можливості зробити аборт.

"Срібний лев" отримала Джейн Кемпіон за стрічку "Сила собаки" з Бенедиктом Камбербетчем та Кірстен Данст.

Італійський режисер Пабло Соррентіно отримав гран-прі журі за його автобіографічну драму "Рука бога".

Венеційський кінофестиваль є одним із найстаріших та найпрестижніших кінофестивалів світу. Упродовж чотирьох минулих років усі фільми, які здобували у Венеції "Золотих левів", тріумфували і на врученні "Оскарів".

У 2020 році у паралельній програмі Венеційського кінофестивалю "Тиждень критики" стрічка Наталі Ворожбит "Погані дороги" отримала нагороду Verona Film Club Award.