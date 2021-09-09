Тищенко зірвав виступ Лероса через критику Зеленського
У Раді почубилися колишні однопартійці - "слуга народу" Микола Тищенко і нині позафракційний депутат Гео Лерос.
Сутичка спалахнула, коли Лерос звинуватив у провалі спецоперації щодо "вагнерівців" президента Зеленського та керівника його офісу Єрмака.
Щоби припинити штовханину, спікер Дмитро Разумков оголосив перерву.
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