Унікальний матч: збірні України й Росії зустрінуться на чемпіонаті Європи з волейболу

21 хвилин(и) тому

Автор фото, ЕРА Підпис до фото, На фото збірна України грає проти збірної Польщі

Чоловіча збірна України вийшла в плей-оф чемпіонату Європи з волейболу-2021. В 1/8 фіналу українці зіграють зі збірною Росії.

Матч відбудеться 11 вересня о 18:30 у польському місті Гданськ.

Це дуже рідкісний поєдинок на командних чемпіонатах світу і Європи.

Після анексії Криму та війни на сході України на деяких турнірах збірні двох країн під час жеребкування спеціально почали розводити, щоб вони не грали разом.

За день до завершення групового етапу українські волейболісти забезпечили собі третє місце у групі А.

В ході турніру вони перемогли Грецію (3:2), Португалію (3:2) та Бельгію (3:1), програвши Сербії (0:3) і Польщі (0:3).

А російські волейболісти стали срібними призерами Олімпійських Ігор у Токіо-2020.

Це буде друга зустріч з волейболу між Україною та Росією. Уперше ці збірні грали між собою на Євро-2005. Тоді перемогли росіяни з рахунком 3:0.

Переможець пари Україна - Росія в 1/4 фіналу виходить на переможця пари Польща - Фінляндія. Матч відбудеться у вівторок, 14 вересня, теж у Гданську.

Водночас Україна та Росія кілька разів грали вирішальні фінальні матчі з пляжного футболу у 2016, 2017, 2018 роках.

Національні збірні двох країн з футболу зустрічалися між собою всього двічі. Це було у відборі до Євро-2000.

У вересні 1998 року у Києві українці виграли з рахунком 3:2. А у жовтні 1999-го відбувся знаменитий матч у Москві з голом Андрія Шевченка у ворота Олександра Філімонова на останніх хвилинах. В результаті була нічия 1:1, яка вивела українців до стикових ігор відбору. Групу і квиток на Євро тоді виграла Франція, Росія опустилась на непрохідне третє місце.

Згодом у стикових поєдинках Україна, теж у пам'ятних поєдинках, досить неочікувано програла Словенії.