Кийками та батогами. В Афганістані жорстоко побили журналістів

11 хвилин(и) тому

Автор фото, MARCUS YAM/LOS ANGELES TIMES/SHUTTERSTOCK

Журналісти в Афганістані розповідають, що таліби їх затримували і жорстоко били, коли вони намагалися висвітлити акції протесту.

На фото, які поширюються онлайн, видно журналістів газети Etilaatroz зі слідами сильних побоїв на тілі - величезні гематоми і садна.

Один з них, Таквіі Дар'ябі, розповів ВВС, що його після затримання привезли до районного відділку поліції. Там його били ногами.

Раніше у Кабулі на протести вийшли жінки проти сформованого лише з чоловіків уряду талібів. Таліби розігнали їх силою. Команді ВВС заборонили зйомки акцій.

Пан Дар'ябі разом з колегою висвітлював протест жінок у Кабулі в середу.

Журналістів затримали і жорстоко побили. За їхніми словами, у відділку поліції таліби били їх кийками, електричними кабелями та хлистами. Через кілька годин без жодних пояснень їх відпустили.

"Вони провели мене в іншу кімнату і одягли мені наручники, - розповів журналіст, - Я вирішив не захищатися, тому що думав, що вони битимуть ще сильніше. Я ліг на підлогу, щоб захистити передню частину свого тіла".

Автор фото, MARCUS YAM/LOS ANGELES TIMES/SHUTTERSTOCK Підпис до фото, Побиті журналісти

Журналіст каже, що з нього знущалися десь вісім чоловіків. У нього на обличчі - шрам від удару ногою.

"Після цього я знепритомнів, тому вони зупинилися. Вони провели мене в іншу будівлю, де були камери, і залишили мене".

Після побиття пан Дар'ябі втратив свідомість, а через приблизно дві години його відпустили.

"Я ледь йшов, але вони казали нам швидко йти геть. Боліло все тіло".

Його колега Нематуллах Накді розповів, що бойовики намагалися забрати камеру, як тільки він почав фотографувати акцію.

"Один з талібів поставив ногу мені на голову, причавивши моє обличчя до бетону. Вони вдарили мене ногою по голові ... Я думав, що вони мене вб'ють", - розповів пан Накді агенції AFP.

Коли він запитав, чому його б'ють, то почув: "Вам пощастило, що вам не відрізали голову".

Міжнародна неурядова організація CPJ заявила, що принаймні 14 журналістів затримали, а потім відпустили упродовж останніх двох днів.

"Таліби швидко доводять, що всі обіцянки дозволити незалежним медіа Афганістану продовжувати вільно працювати нічого не варті", - заявив Стівен Батлер, координатор програми CPJ в Азії.

Таліби, які захопили владу в Афганістані і вже сформували свій уряд, заборонили всі протести у країні, визнавши їх незаконними.

Таліби захопили владу в Афганістані у момент виведення сил міжнародної коаліції.

Вони запевняли, що їхнє нове правління відрізнятиметься від попереднього, коли вони перебували при владі в 1996-2001 роках.

Обіцяли забезпечити представництво жінок в органах влади, дотримуватися їхніх прав і не мститися афганцям, які співпрацювали з силами Заходу.

Однак в новий уряд не увійшло жодної жінки, а з різних регіонів країни надходять повідомлення про розправу над місцевими жителями.