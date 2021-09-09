Кім Чен Ин дуже схуд і провів парад без балістичних ракет

40 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Кім Чен Ин охоче фотографувався з дітьми

Північна Корея провела військовий парад з нагоди 73-ї річниці заснування комуністичної держави. На ньому не показали балістичних ракет, проте фотокореспонденти опублікували низку фотографій помітно схудлого північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

Спостерігачі зауважують, що в останні місяці Кім скинув вагу; причини цього невідомі і офіційно це ніяк не пояснюють.

Малоймовірно, що це викликано нестачею продовольства в країні, хоча з початку пандемії Covid-19 у Північній Кореї дефіцит продуктів дійсно посилився і багато мешканців КНДР недоїдають.

У нічному параді в четвер, судячи з фотографій у державних ЗМІ, взяли участь пожежні машини, трактори, також влаштували салют. Була й колона людей в спецодязі, що може бути ознакою створення спеціальних сил для запобігання поширенню Covid-19.

Автор фото, Reuters

Автор фото, EPA

Автор фото, Reuters Підпис до фото, А так Кім Чен Ин виглядав під час зустрічі з Дональдом Трампом у 2019 році

Аналіз

Лора Бікер, кореспондентка BBC у Сеулі

Паради Північної Кореї виконують дві функції.

Іноді це спосіб продемонструвати міжнародній спільноті (всупереч міжнародним санкціям) нову військову техніку та балістичні ракети.

Але головним чином паради служать для зміцнення внутрішньої підтримки режиму, особливо у важкі часи. Це спосіб підняти бойовий дух і показати натовпу зовнішні ознаки військової могутності під гуркіт салюту, навіть якщо подекуди в країні людям нічого їсти.

Автор фото, EPA Підпис до фото, На параді були люди у протигазах та захисних костюмах

Поява на параді людей в спецодязі дозволяє припустити, що Пхеньян хоче продемонструвати громадянам, що боротьба з поширенням Covid-19 триває - навіть якщо офіційно в Північній Кореї немає випадків зараження вірусом.

Пхеньян провів вже три паради протягом минулого року, що незвично багато навіть для Північної Кореї.

Натовпи людей без масок у столиці під час пандемії, коли в країні ще немає ані щеплених, ані вакцин, становлять чималий ризик.

Мабуть, Кім Чен Ин вважає, що цей ризик виправданий.

Китайські ЗМІ повідомили, що китайський лідер Сі Цзіньпін направив вітання Кім Чен Ину.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Парад відбувся на площі Кім Ір Сена у Пхеньяні

Китай - давній та послідовний союзник Північної Кореї, поставляє в країну продовольство, добрива та паливо.

Однак торгівля між двома країнами різко скоротилася після того, як у січні 2020 року Північна Корея закрила свої кордони, намагаючись не допустити в країну Covid-19. Крім того, Пхеньян відмовився від трьох мільйонів доз вакцини з Китаю.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, станом на 19 серпня в Північній Кореї не зареєстрували жодного випадку захворювання Covid-19, хоча критики стверджують, що це малоймовірно.

Згідно з щотижневим звітом ВООЗ, 37 291 людина, зокрема, медичні працівники та люди з симптомами, що нагадують грип, пройшли тестування, і всі результати виявилися негативними.

Однак Кім Чен Ин визнав, що країна зіткнулася з нестачею продовольства. Гуманітарні організації повідомляють про вмираючих від голоду людей і про нестабільну економіку.

Ядерної програми КНДР економічні труднощі не торкнулися: у серпні агентство ООН з атомної енергії заявило, що Пхеньян, схоже, знову запустив реактор в Йонбені, здатний виробляти плутоній.