US Open виграла британська сенсація Емма Радукану

12 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Еммі Радукану 18 років

У фіналі турніру Відкритого чемпіонату США з тенісу перемогла Емма Радукану, яка виступає за Британію. Їй протистояла канадка Лейла Фернандес.

Радукану виграла з рахунком 6:4, 6:3.

Обидві дівчини, яким немає й 20, стали сенсацією цього турніру. Фінал між номерами 150 і 73 навряд чи хтось міг передбачити.

19-річна Фернандес обійшла таких досвідчених суперниць, як українку Еліну Світоліну, Наомі Осаку та Анжелік Кербер. Протягом усього турніру вона не віддала суперницям жодного сету.

Завдяки цій перемозі, Емма Радукану стала:

Першою британкою, яка виграла US Open, після Вірджинії Вейд у 1968 році

Першою тенісисткою, що потрапила до турніру Grand Slam з кваліфікації, і виграла його

Наймолодшою чемпіонкою турнірів Grand Slam серед жінок після Марії Шарапової на Вімблдоні у 2004 році

Наймолодшою британкою, яка виграла турнір Grand Slam

Першою жінкою, яка виграла Відкритий чемпіонат США, не програвши жодного сету, з часів Серени Вільямс у 2014 році

Довгий шлях

Історія 18-річної Радукану здається казковою. Вона перебувала так низько в світовому рейтингу тенісисток, що їй довелося починати боротьбу на US Open з кваліфікаційних раундів. Емма виграла їх усі й стала першою в історії тенісисткою, яка вийшла в фінал турніру Grand Slam таким чином.

Радукану народилася в Канаді в родині румуна і китаянки, але виросла у Британії. Вона стала першою британкою, яка вийшла у фінал престижного турніру за останні 44 роки.

Автор фото, Getty Images

Соцмережі і ЗМІ Британії сповнені підтримки на адресу Радукану. Побажання удачі їй відправили, зокрема, принц Вільям і герцогиня Кембриджська Кейт, колишня перша ракетка Британії Тім Хенман, футболіст "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд і рок-музикант з колишньої групи Oasis Ліам Галлахер.

Британські ЗМІ пророкують Еммі велике майбутнє не тільки на корті, але і за його межами.

Її представляє спортивний менеджер Макс Айзенбад. Британський таблоїд Daily Mirror пише, що Айзенбад планує допомогти їй стати найбільш високооплачуваною спортсменкою Британії зі своїми брендами одягу і парфумів.