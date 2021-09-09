Роботів-пилососів навчили розпізнавати фекалії. Тепер буде чистіше

14 хвилин(и) тому

Автор фото, IROBOT

Найновіша модель роботизованого пилососа Roomba тепер вміє розпізнавати екскременти домашніх тварин, заявляє виробник.

Раніше пилососи, коли натрапляли у процесі прибирання на фекалії, просто розмазували їх по підлозі.

Власники таких пилососів знімали багато відео, як пристрої, прибираючи, розносили фекалії по приміщенню.

"Чесно кажучи, це трапляється часто", - заявив представник компанії у коментарі Guardian у 2016 році.

Виробники інших роботів-пилососів також стверджують, що їхні пристрої навчилися уникати фекалій.

Компанія iRobot, яка виробляє нові пилососи Roomba, пообіцяла замінити будь-яку нову модель, якщо вона буде далі розкидати фекалії.

Представник виробника розповів, що пилосос навчили розпізнавати та уникати фекалії за допомогою сотень тисяч фото справжніх і фейкових екскрементів собак та котів.

BBC News запитала виробника, чи є гарантія, що пилосос не розкидатиме інші види екскрементів, наприклад, менш тверді.

Але представник iRobot заявив, що про інші види фекалій не йдеться - лише про тверді котячі або собачі.

Уникнення перешкод - це виклик, який стоїть перед багатьма домашніми роботами.

Доктор Софі Лунд Расмуссен з відділу досліджень охорони дикої природи Оксфордського університету співпрацює з виробниками роботів-газонокосарок, щоб мінімізувати ризики для їжаків.

Вона розповіла BBC News, що її дослідження з використанням трупів їжаків, показало, що "сенсорні технології, які використовуються у 18 різних моделях газонокосарок, не могли виявити їжаків на відстані".

Хоча деякі види роботів-газонокосарок зупинялись або змінювали напрямок під час контакту з трупами.