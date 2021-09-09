На що готовий Лукашенко в гостях у Путіна, що відбувається у Гуантанамо. Теленовини ВВС

8 хвилин(и) тому

У випуску 9 вересня:

Путін і Лукашенко знову зустрічаються. Чим готовий поступитися білоруський правитель в обмін на збереження влади?

Відновився суд над імовірними організаторами терактів 11 вересня. Репортаж із Гуантанамо.

Через кризу Бейрут занурився у термяву. Як живе колись одне з найтусовочніших міст світу?

Конкурувати з Францією. Чи мають закарпатські вина шанс потрапити на столи гурманів у західній Європі?