На що готовий Лукашенко в гостях у Путіна, що відбувається у Гуантанамо. Теленовини ВВС

У випуску 9 вересня:

  • Путін і Лукашенко знову зустрічаються. Чим готовий поступитися білоруський правитель в обмін на збереження влади?
  • Відновився суд над імовірними організаторами терактів 11 вересня. Репортаж із Гуантанамо.
  • Через кризу Бейрут занурився у термяву. Як живе колись одне з найтусовочніших міст світу?
  • Конкурувати з Францією. Чи мають закарпатські вина шанс потрапити на столи гурманів у західній Європі?

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