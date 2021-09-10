Байден вимагає вакцинувати працівників великих компаній та підприємств

27 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сам Джо Байден вперше щепився вакциною Moderna у грудні минулого року - ще до того, як офіційно заступив на посаду президента США

Президент США Джо Байден оголосив нові масштабні заходи проти Covid-19, які зобов'язують великі компанії або вакцинувати своїх працівників, або проводити щотижневі тести.

"Це не є питанням свободи чи особистого вибору, це стосується вашого захисту та захисту тих, хто поруч", - заявив президент Байден, розповідаючи про план заходів, розрахований на пів року.

У зверненні з Білого дому він наказав міністерству праці вимагати від приватних компаній зі штатом у понад 100 працівників або їхньої вакцинації, або підтвердження негативного тесту на коронавірус щонайменше раз на тиждень.

Цей наказ стосуватиметься близько 80 мільйонів працівників. Компанії, які не виконуватимуть розпорядження, можуть заплатити мільйонні штрафи. Водночас очікують, що компанії оскаржуватимуть ці вимоги у судах.

Крім того, вакцинованими мають бути і 17 мільйонів медичних працівників у лікарнях, які отримують кошти із федерального бюджету.

Обов'язкове щеплення також стосується мільйонів державних службовців. Це ще близько 2,5 мільйонів людей. Раніше держслужбовці, які з тих чи інших причин не хотіли щепитися, мали проходити регулярне тестування. Тепер за відмову від щеплення їх можуть звільнити.

Загалом нові вимоги стосуватимуться близько двох третин американських працівників.

Нові заходи стали відповіддю президента Байдена на заклики приборкати нову хвилю поширення коронавірусу.

Наразі лікарні в США повністю заповнені хворими. За весь час поширення від Covid-19 померли 650 тисяч американців.

Раніше президент США обіцяв "вільне літо" від вірусу, проте штам Дельта призвів до нової хвилі хвороби.

Як повідомляє кореспондент ВВС у Північній Америці Ентоні Цурхер, "час умовлянь стосовно добровільного вакцинування минув, настав час урядових наказів".

Хоча більшість американців отримали принаймні одну дозу вакцини, президент Байден звинуватив 25% невакцинованих та політиків, "які системно підривають урядові зусилля", у тому, що криза в системі охорони здоров'я, спричинена поширенням коронавірусу, триває.

За підрахунками, близько 80 мільйонів американців ще не отримали щеплення. Із тих, хто нині помирає від коронавірусу у лікарнях, більшість - невакциновані пацієнти.

Дехто з американців утримувався від щеплення, бо не хотів пропускати роботу у разі побочих ефектів після вакцинування. Але новий план Байдна передбачає оплачуваний лікарняний саме на вакцинацію.

Серед інших заходів нової програми президента США - подвоєння штрафів за відмову пасажира вдягати маску в літаку.