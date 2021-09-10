Зеленський про повномасштабну війну з Росією: це найстрашніше, що може бути

5 хвилин(и) тому

Автор фото, Міноборони Росії Підпис до фото, Зеленський про повномасштбну війну з Росією: "Це найстрашніше, що я як людина і громадянин, українець, можу уявити. Але, на жаль, така є ймовірність". Фото з російських військових навчань 2019 року

Володимир Зеленський вважає реальною повномасштабну війну з Росією і називає це її найбільшою помилкою.

Про це він розповів на форумі YES у розмові з ведучим програми ВВС HARDtalk Стівеном Сакуром.

Також Володимир Зеленський розповів про свої очікування від зустрічі з Володимиром Путіним та про те, чи може вона відбутися.

Потенціал великої війни з Росією

Підпис до фото, Зеленський виступив на форумі YES у Києві

Відповідаючи на питання Сакура про реальність повноцінної війни з Росією, Зеленський сказав: "Вважаю, може бути".

"Мені здається, 2014 рік, на жаль це так звучить, був кроком уперед в цьому питанні з боку Росії. І потім, слава богу, завдяки українцям - кроком назад", - додав він.

І продовжив: "Потенціал в цій темі є. Вважаю, що це буде найбільша помилка Російської Федерації. Після цього ніколи не буде існувати сусідства Росії, України, Білорусі - якщо буде потужна ескалація з боку Росії".

"Це найстрашніше, що я як людина і громадянин, українець, можу уявити. Але, на жаль, така є ймовірність", - резюмував президент.

Про те, що є якісь конкретні ознаки можливості великої війни України з Росією у розмові мова не йшла.

Росія не хоче швидко закінчити війну

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зеленський сказав, що в ього немає часу думати про Путіна

Стівен Сакур також запитав про те, чи змінив Володимир Зеленський свою думку про президента Росії Володимира Путіна за два роки свого президентства.

"Чесно кажучи, не вистачає часу думати про нього. Нехай його країна і він не ображаються", - відповів Зеленський.

"Мене більше цікавить, чи можемо ми предметно зустрітися. Не декларативно, як він це робить з деякими державами, а дійсно зустрітися більш предметно, ніж це було на першій зустрічі в "нормандському форматі", - розповів президент України.

Він додав, що і перша зустріч з Путіним мала перші результати, "більше ста людей після тієї зустрічі ми повернули додому, сто щасливих сімей".

"Але не все рухається так швидко, як я б хотів. І як точно, мені здається, Росія цього не хоче. Вони не бачать в цьому сенсу - закінчити війну і швидко вирішити конфліктне питання", - наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, потрібен результат зустрічей, який можна виміряти у людях, яких повернули з російського ув'язнення.

Також Зеленський розповів про можливість наступної зустрічі з Путіним у "нормандському форматі": "Ось повинна бути "нормандська зустріч" - може буде, залежить від них. Ми сильна самостійна держава, це правда, але в деяких питаннях ще не надто потужна, щоб диктувати цю політику".

Про те, коли можуть зустріися лідери України, Росії, Франції та Німеччини, Володимир Зеленський не уточнював.

"Якщо буде зустріч у "нормандському форматі" - ми над нею працюємо - то буде повернення якоїсь кількості людей", - додав президент України.

Водночас відзначив, що не вірить у можливості обміну "всіх на всіх": "Все, про що ми домовляємося, Росія ніколи стовідсотково не робить".