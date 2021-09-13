Теракти 11 вересня. 102 хвилини, що змінили світ

5 хвилин(и) тому

Рівно 20 років тому у розпал робочого ранку в Нью-Йорку впали Вежі-близнюки.

Терористи "Аль-Каїди" викрали два цивільні літаки із пасажирами на борту та поцілили їх у будівлі Всесвітнього торгового центру.

Того дня розбилися ще два пасажирські лайнери. Один врізався у міністерство оборони США - Пентагон.

А другий не долетів до мети терористів - Конгресу у Вашингтоні - і впав у полі в Пенсильванії.

Усі чотири атаки відбулися менш як за дві години - упродовж 102 хвилин, які змінили хід новітньої історії людства.

Жертвами атак стали громадяни 77 країн.