Чому носорогам краще літати догори ногами? Переможці Шнобелівської премії

Джонатан Амос

Науковий кореспондент BBC

1 година тому

Автор фото, Robin Radcliffe

Оголосили лауреатів Шнобелівської премії - жартівливого аналога Нобелівської премії.

Нагороду в галузі транспорту вручили ветеринарам, які з'ясували, що носорогам не шкодить перевезення догори ногами у повітрі.

Відкриття може видатись смішним, але насправді дуже важливе для збереження носорогів, що перебувають під загрозою зникнення.

Серед інших переможців - вчені, що провели бактеріологічний аналіз жувальних гумок з тротуарів п'яти країн, а також вивчили способи боротьби з тарганами на підводних човнах.

Церемонію нагородження провели онлайн і транслювали на Youtube.

Автор фото, Namibian Ministry of Environment

Науково-гумористичний журнал AIR (Annals of Improbable Research - Аннали неймовірних досліджень), що заснував Шнобелівську премію, вважає, що вона "спочатку змушує людей сміятися, а потім замислитись".

І дослідження носорогів в галузі транспорту тому доказ. Здавалося б, що може бути безглуздішим, ніж підвісити 12 носорогів догори ногами на 10 хвилин?

Але саме це зробили в Намібії ветеринар дикої природи Робін Редкліфф з Корнелльського університету та його колеги. Вони хотіли дізнатись, чи не шкодить це тваринам.

Адже саме так перевозять носорогів між ділянками їхніх природних ареалів.

Однак, за словами Робін, ніхто не перевіряв, чи справляються серце і легені тварин, накачаних снодійним, з польотом догори ногами.

Тому його команда спільно з Міністерством довкілля Намібії підвісила за ноги до підіймального крана 12 приспаних чорних носорогів і виміряла їхню фізичну реакцію.

Хоч транквілізатори є сильнодійними опіоїдами з безліччю побічних ефектів, що можуть "погіршити здоров'я носорогів і навіть призвести до їхньої загибелі", дослідники виявили, що ризики зменшуються, коли тварин підіймають у повітря вниз головою.

"Підвішування носорогів догори ногами насправді покращувало вентиляцію легенів тварин у порівнянні з носорогами, що лежать на боці", - додає Редкліфф.

Автор фото, Namibian Ministry of Environment

Як заведено зі Шнобелівською премією, призи вручали справжні нобелівські лауреати, зокрема Френсіс Арнольд (хімія, 2018), Карл Вейман (фізика, 2001) і Ерік Маскін (економіка, 2007).

Переможці отримали копії купюри номіналом 10 трильйонів зімбабвійських доларів. Оригінали цих банкнот вже вийшли з обігу та мають лише колекційну цінність.

"Коли я вперше почув про Шнобелівську премію, не був певен, добре це чи погано. Але ідея про те, що вона змушує вас сміятися, а потім замислитись, дуже перегукується з нашою позицією. Люди мають розуміти, які зусилля докладаються, щоб врятувати дивовижних тварин, що живуть на планеті Земля поруч з нами", - каже Робін Редкліфф.