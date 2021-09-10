Разумков не хотів вакцинуватись і захворів на ковід вдруге

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков захворів на COVID-19 вдруге за рік.

Про позитивний тест на коронавірус спікер повідомив в своєму Facebook.

За його словами, він робив тест формально для того, щоб взяти участь в Ялтинській європейській стратегії у суботу, але тест показав, що він хворий.

"Перебуватиму на самоізоляції, певний час працюватиму дистанційно. На щастя, почуваю себе добре", - написав Разумков.

Для спікера це вже друга зустріч з коронавірусом. Перший раз він захворів в листопаді 2020 року.

Водночас лише 17 серпня він повідомляв, що досі не вакцинувався від COVID-19.

"Ще не вакцинувався. На щастя чи на жаль, ми з дружиною торік перехворіли на CОVID-19, у нас ще є антитіла", - сказав спікер.

Він додав, що є багато людей, кому вакцинація потрібніша, ніж йому.