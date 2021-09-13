Зеленський розповів, що йому сказав Байден про вступ України в НАТО

7 хвилин(и) тому

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Президент Володимир Зеленський під час перемовин з Джо Байденом у США почув, що американський президент підтримує вступ України до НАТО.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю CNN, яке він дав під час свого візиту до США на початку вересня.

За словами Зеленського, темі НАТО президенти присвятили щонайменше 20-30 хвилин розмови.

"Я запитав президента Байдена дуже прямо, як щодо НАТО? Як щодо України та НАТО, як щодо членства в НАТО? І дуже прямо - коли це може бути?" - повідомив Зеленський.

Український президент підкреслив, що говорить по пам'яті, і "не всі слова можуть бути правильними".

"Він сказав: "Я думаю, ви маєте бути там, але це не тільки моє рішення". Я чув таку риторику від нього до нашої зустрічі, я певний, що це правда, але я думаю, що це не найкраща позиція для сили США. Це лише моя думка", - заявив Зеленський.

"Я знаю, що від вашого рішення залежить, чи буде цей шлях коротшим, чи буде він більш прозорим для України", - додав він, звертаючись до Байдена.

Також журналіст спитав Зеленського, чи не боїться він після виходу США з Афганістану, що Україну спіткає така ж доля, зважаючи на російські війська на українських кордонах.

"Перш за все, мені здається, це не зовсім коректне порівняння, тому що Україна не залежить так від Сполучених Штатів Америки, як Афганістан залежав", - підкреслив Зеленський.

Він додав, що в 2014 році, коли Росія анексувала Крим, а на Донбасі почалися військові дії, "з нами поруч ніхто не воював, у нас не було ніякої техніки, крім тієї, яка була у нас".

Водночас Зеленський додав, що очікує, що США збільшать свою підтримку Україні.

"Це (зустріч з Байденом - Ред.) значить, що ми пріоритетні для США, і ми вдячні за це. Це потужний сигнал, але поза цим сигналом ми очікуємо на дії", - підкреслив Зеленський.