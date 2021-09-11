Чоловік задавив доньку, коли здавав назад мікроавтобусом
Водій мікроавтобуса виїжджав з власного двору, не помітив дворічну доньку та переїхав її машиною.
Від травм дитина померла до приїзду швидкої.
Трагедія сталася у селі Дебрі на Львівщині ввечері п'ятниці, повідомляє місцева поліція.
Правоохоронці затримали 31-річного водія, скоро йому обиратимуть запобіжний захід.
Батьку інкримінують статтю про порушення безпеки дорожнього руху.
За нею йому загрожує до восьми років в'язниці з забороною керувати авто до трьох років.
Електросамокати на вулицях. Небезпеки і переваги їзди без правил
Аварії і конфлікти за участі електросамокатів і пішоходів почастішали. А правовий статус цього транспорту досі не визначений. То як навчити користувачів е-самокатів їздити за правилами?
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