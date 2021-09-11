Чоловік задавив доньку, коли здавав назад мікроавтобусом

38 хвилин(и) тому

Автор фото, Поліція Львівщини Підпис до фото, У мікроавтобуса, яким керував чоловік, є сліпі зони при русі назад

Водій мікроавтобуса виїжджав з власного двору, не помітив дворічну доньку та переїхав її машиною.

Від травм дитина померла до приїзду швидкої.

Трагедія сталася у селі Дебрі на Львівщині ввечері п'ятниці, повідомляє місцева поліція.

Правоохоронці затримали 31-річного водія, скоро йому обиратимуть запобіжний захід.

Батьку інкримінують статтю про порушення безпеки дорожнього руху.

За нею йому загрожує до восьми років в'язниці з забороною керувати авто до трьох років.