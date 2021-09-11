Апокаліптичний пейзаж: від торнадо на середземноморському острові загинули люди

11 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

Щонайменше двоє людей загинули після того, як торнадо пронісся італійським островом Пантеллерія неподалік Сицилії.

Ще дев'ять людей постраждало від того, як вихор перекидав машини і зривав дахи.

Четверо з них у критичному стані.

Один з рятувальників розповів італійській агенції Ansa, що місцевість, де пройшов торнадо, тепер нагадує апокаліптичний пейзаж.

Стихія зруйнувала прибережну дорогу.

Серед загиблих - пожежний, який на момент смерті був поза службою, а також ще один 86-річний чоловік.

Обоє під час торнадо їхали у автомобілях.

Рятувальники тепер чекають на покращення погоди, щоб на гелікоптерах доправити поранених у госпіталь Палермо на Сицилії.

Пантеллерія - невеликий острів є популярною туристичною локацією в Середземному морі.

Він відомий своїми вулканічними скелями та гарячими джерелами.

Часто тут відпочивають зірки і знаменитості.

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Торнадо не надто часто трапляються у Європі, але щороку у цій частині світу фіксують кілька сотень таких вихорів.

Багато залишаються непоміченими, адже проходять віддаленими чи сільськими районами.

Однак зі змінами клімату сильні шторми з торнадо ставатимуть більш поширеними у Європі.

Цього літа в Чехії від торнадо загинуло п'ятеро людей і ще 150 були поранені.