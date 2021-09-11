Україна у принциповій боротьбі програла Росії на Чемпіонаті Європи з волейболу

56 хвилин(и) тому

Автор фото, Федерації волейболу України

Ураїнська чоловіча збірна з волейболу у принциповій грі програла росіянам в 1/8 Чемпіонату Європи з волейболу.

Хоча росіяни були безумовними фаворитами, українці змогли нав'язати боротьбу і виграли початок зустрічі.

Але далі Росія вирівняла гру та у підсумку виграла 3:1.

Зустріч проходила у польському Гданську - судячи з трансляції, більшість глядачів підтримували саме українську збірну.

Вигравали, але програли

Україна змогла виграти першу партію, але програла другу.

А ключовою для гри стала третя партія.

Українці довго перемагали у ній, але росіяни під кінець зрівняли рахунок і все ж вийшли вперед - рахунок партій став 1:2 на користь Росії.

Далі росіяни у нервовій третій партії змогли втримати перемогу - Україна програла 1:3.

Гра тривала більше двох годин й рахунок партій свідчить про запеклу боротьбу: 25:22 у першій партії на користь України та решта партій 16:25, 22:25, 22:25 на користь Росії.

Українська збірна завершує виступи на турнірі.

Фаворити росіяни

Це була п'ята зустріч волейбольних команд України та Росії. Чотири попередні українці програли з рахунками 0:3 (востаннє зустрічалися у 2005 році).

Ще до початку гри фаворитами були росіяни - їхня збірна стала срібним призером Олімпіади в Токіо (виступала як Олімпійський комітет Росії на Олімпійських іграх).

Крім того, росіяни займають третє місце у світовому волейбольному рейтингу та друге - в європейському.

Українці - 22-і у світі та 14-і в Європі.

Тож букмекери беззастережно ставили на перемогу Росію.

Тим не менше, партнери української збірної намагалися заохотити спортсменів - не лише морально, а й матеріально.

"Партнери Федерації волейболу та "Епіцентр" виділять 10 млн грн призових за вихід збірної України в 1/4 фіналу Чемпіонату Європи", - писала волейбольна федерація за день до гри.

Цей поєдинок між українськими та російськими спортсменами - рідкість для останніх років.

Після російської анексії Криму та початку війни на Донбасі в 2014 році українські та російські комани розводять у багатьох турнірах (наприклад, Чемпіонаті Європи з футболу чи в Лізі чемпіонів), щоб уникнути зіткнень фанатів.