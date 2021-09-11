Медіа: Xiaomi блокують смартфони у проблемних регіонах, до яких входить і Крим. "Роспотребнадзор" заперечує

10 хвилин(и) тому

Автор фото, XIAOMI

У медіа з'явилися повідомлення про те, що китайська компанія Xiaomi нібито почала віддалено блокувати роботу власних смартфонів у анексованому Росією Криму та ряді інших проблемних регіонів.

Російський "Роспотребнадзор" це заперечує - там кажуть, що скарг на це поки що не надходило.

Не в Криму та Ірані

На різних мовних версіях сайту Xiaomi можна знайти згадки Криму серед країн, щодо яких існують обмеження на експорт продукції компанії чи її рекламу.

На російськомовній, наприклад, в розділі про умови продажу анексований півострів фігурує у частині про обмеження експорту: "Заборонені країни і території включають в себе Кубу, Іран, Сирію, Північну Корею, Судан і регіон Криму".

10 вересня спільнота мобільних розробників XDA-Developers опублікувала новину про те, що Xiaomi завчасно "блокувати пристрої у деяких регіонах, щоб дотримуватися правил експорту".

У новині вказано, що компанія не забороняє імпорт своєї продукції в країни, де в неї немає офіційного представництва.

Але в деяких регіонах, таких як Куба, Іран чи Крим, можуть виникнути проблеми.

XDA-Developers стверджують, що після кількох днів використання девайсів у "проблемних регіонах", вони блокувалися і на дісплеях з'являлося повідомлення:

"Політика Xiaomi не дозволяє продавати чи надавати продукт на території, на якій ви намагаєтесь його активувати. Контактуйте з рітейлерами за додатковою інформацією".

Вони також опублікували кілька фото заблокованих смартфонів.

Автор фото, xda-developers.com Підпис до фото, Фото заблокованого смартфону з Куби

XDA-Developers припускають, що проблеми виникли у юзерів, які активували смартфон безпосередньо у "проблемних регіонах".

Про те, що заблоковано було якийсь девайс саме у Криму, з повідомлення не випливає.

У Росії заперечують

Російський регулятор "Роспотребнадзор" повідомив, що йому невідомо про такі випадки на території анексованого Росією Криму.

Про це йдеться у його відповіді російському РБК.

"Скарг не надходило. При зверненні споживачів буде проведена відповідна перевірка", - йдеться у відповіді.

Переважна більшість країн світу вважають Крим територією України, а не Росії.