Гімнаст Олег Верняєв погрожує змінити громадянство через конфлікт у збірній

47 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Гімнаст Олег Верняєв може змінити громадянство через конфлікт у збірній. Про це він повідомив в коментарі Суспільне Спорт.

У 2016 році Верняєв завоював золоту та срібну медалі на Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро, але не зміг взяти участь в Олімпіаді-2020 у Токіо через дискваліфікацію у справі про вживання мельдонію.

"Чи готовий представляти Україну на Олімпіаді-2024? Якщо зменшать (термін дискваліфікації. - Ред.)", - заявив спортсмен.

"Ну як: у нас тут паралельно йде конфлікт у збірній. І якщо мене повернуть у спорт, то, скажімо так, "сюсюкання" не буде - буде ультиматум: або я готуюся за повним карт-бланшем, мені готують усі умови, які потрібні, та прибирають усіх тих людей, які мені заважають. Або ж відпускайте мене і я йду туди, де мені буде зручно працювати", - додав Верняєв.

27-річний спортсмен пояснив, що бажання йти з української збірної немає, але на ній негативно відбивається внутрішній конфлікт.

"Проблема в людях, які у нас знаходяться у залі. Які, скажімо так, самі собі створювали проблеми, а тепер кричать, що хтось їх ображав, заважав, що їм заважає молодіжна збірна та маленькі діти. Але це смішно, коли 30-річні дядьки говорять, що їм заважає дівчина-тренер або юніори по 17 років заважають тренуватися та готуватися до Олімпійських Ігор", - розповів він.

Верняєв зазначив, що хоче виступати за українську збірну, і сподівається, що спортивні чиновники підтримають молодих спортсменів.

"Мені наша молодь не заважає, я її тільки підтримую. А якщо вона комусь заважає, то вони або бояться конкуренції, або я не знаю. Я ж професійний гімнаст, у мене вже вік підходить. Залишається лише один цикл (до Парижа-2024. - Ред.), коли я розумію, що виграватиму медалі. Навіщо мені йти, коли я можу тут виступати? Якщо я тут не потрібен, то я піду туди, де я буду потрібен", - пояснив він.