ФБР розсекретило частину файлів розслідування 11 вересня. Цього вимагали родичі загиблих

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Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У суботу в США пройшли церемонії вшанування пам'яті загиблих у терактах

У суботу за особистим розпорядженням президента США Джо Байдена ФБР почало розсекречувати матеріали, пов'язані з розслідуванням терактів в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року. На цьому багато років наполягали родичі загиблих.

У першому оприлюдненому документі обсягом 16 сторінок міститься інформація про зв'язки організаторів і виконавців нападів з громадянами Саудівської Аравії. Однак доказів причетності до терактів безпосередньо саудівської влади немає.

Про причетність Ер-Ріяда до терактів 11 вересня почали говорити, коли стало відомо, що майже всі виконавці терактів були громадянами Саудівської Аравії - 15 з 19 терористів.

За оцінками Reuters, родини приблизно 2500 загиблих, а також близько 20 тисяч постраждалих людей, компаній та страхових організацій подали позови проти королівства на мільярди доларів. Вони переконані, що саудівська влада, щонайменше, знала про підготовку нападів, але не завадила їм.

В рамках процесу у серпні цього року під присягою допитали кількох колишніх саудівських високопосадовців.

На думку адвоката родичів жертв Джима Крейндлера, який дав коментар агентству AP, оприлюднений документ якраз підтверджує аргументи щодо відповідальності уряду Саудівської Аравії.

Влада Саудівської Аравії завжди називала версію про свою причетність до теракту абсурдною.

В офіційній заяві посольства країни у Вашингтоні, зробленій незадовго до дати публікації матеріалів ФБР, саудівські дипломати запевнили, що Саудівська Аравія вітає цей крок, тому що завжди виступала за прозорість слідства.

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Що встановлено?

Як випливає з розсекречених матеріалів, довести зв'язок уряду Саудівської Аравії з "Аль-Каїдою" американським спецслужбам наразі не вдалося.

Водночас результати розслідування не виключають, що окремі високопосадовці Саудівської Аравії могли відіграти роль в організації нападів.

Представлений громадськості документ сильно відредагували. Прізвища джерел як і раніше є засекреченими.

На підставі їхньої інформації встановлено, наприклад, що двоє з смертників - Наваф аль-Хазма та Халід аль-Мідхар, які в'їхали в США в 2000 році як студенти, перебували в тісному контакті з якимось Омаром аль-Байомі - саудівцем за походженням, який проживав в Сполучених Штатах.

Автор фото, FBI

За даними джерел, аль-Байомі часто відвідував консульство Саудівської Аравії в Лос-Анджелесі і мав там високий статус, попри те, що офіційно був лише студентом.

Як випливає з матеріалів ФБР, він надавав Хазмі і Мідхару матеріально-технічну підтримку, включаючи переклади документів та оплачував проїзд та проживання в США.

Двоє інших смертників перебували в тісних стосунках із імамом мечеті Короля Фахда в Лос-Анджелесі Фахадом аль-Тумайрі, який, за даними ФБР, сповідував вкрай радикальні погляди, які межують з екстремізмом.

Аль-Байомі та аль-Тумайрі залишили США за кілька тижнів до теракту.

Незабаром очікується публікація інших файлів розслідування.

Тиск на Байдена

Автор фото, EPA Підпис до фото, На адміністрацію Джо Байдена тиснули родичі загиблих, які вже багато років домагаються оприлюднення результатів розслідування

Родичі загиблих і постраждалих завжди наполягали на своєму праві знати подробиці розслідування. Однак адміністрації Джорджа Буша-молодшого, Барака Обами та Дональда Трампа відмовлялися розсекретити документи, посилаючись на міркування національної безпеки.

За чотири роки свого правління Трамп зміцнив відносини з Саудівською Аравією, однак нинішній президент Джо Байден ще під час передвиборчих перегонів натякнув, що з його приходом в Білий дім це зміниться.

Він відкрито заявляв, що вважає Ер-Ріяд причетним до жорстокого вбивства журналіста Джамаля Хашоггі та називав Саудівську Аравію країною-ізгоєм.