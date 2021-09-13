Брітні Спірс оголосила про заручини. Хто її наречений

57 хвилин(и) тому

Автор фото, Instagram Сема Асгарі

Американська попспівачка Брітні Спірс оголосила про заручини з 27-річним фітнес-тренером та актором Семом Асгарі. Вони зустрічаються вже майже п'ять років.

На відео, опублікованому в Instagram співачки, вона показує перстень з великим дорогоцінним каменем.

"Я, чорт забирай, не можу в це повірити", - написала Спірс.

Раніше Брітні розповіла, що умови опікунства, запровадженого судом ще в 2008 році, забороняють їй виходити заміж або мати дітей. Опікуни контролювали також її фінанси.

Суд призначив їй опікунів після низки скандалів, засумнівавшись в психічному здоров'ї знаменитості.

Торік співачка почала боротьбу за контроль над своїм життям, і в серпні 2021 року її батько Джеймі Спірс погодився припинити опікунство, що тривало 13 років.

Наречений співачки Асгарі, син емігранта з Ірану, працює персональним фітнес-тренером та актором. Він познайомився з майбутньою нареченою на зйомках кліпу "Slumber Party" в 2016 році.

"Сьогодні пара зробила свої тривалі відносини офіційними, і вони зворушені підтримкою, побажаннями та любов'ю", - заявив менеджер Асгарі в інтерв'ю журналу People.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Брітні Спірс зустрічається з Асгарі з 2016 року

39-річна співачка вже була одружена двічі.

У 2004 році вона побралася з другом дитинства Джейсоном Александром, але за кілька днів їхній шлюб анулювали.

Того ж року вона вийшла заміж за танцюриста Кевіна Федерлайна. У цьому шлюбі народилися двоє синів. У 2007 році вони розлучилися.