Брітні Спірс оголосила про заручини. Хто її наречений
Американська попспівачка Брітні Спірс оголосила про заручини з 27-річним фітнес-тренером та актором Семом Асгарі. Вони зустрічаються вже майже п'ять років.
На відео, опублікованому в Instagram співачки, вона показує перстень з великим дорогоцінним каменем.
"Я, чорт забирай, не можу в це повірити", - написала Спірс.
Раніше Брітні розповіла, що умови опікунства, запровадженого судом ще в 2008 році, забороняють їй виходити заміж або мати дітей. Опікуни контролювали також її фінанси.
Суд призначив їй опікунів після низки скандалів, засумнівавшись в психічному здоров'ї знаменитості.
Торік співачка почала боротьбу за контроль над своїм життям, і в серпні 2021 року її батько Джеймі Спірс погодився припинити опікунство, що тривало 13 років.
Наречений співачки Асгарі, син емігранта з Ірану, працює персональним фітнес-тренером та актором. Він познайомився з майбутньою нареченою на зйомках кліпу "Slumber Party" в 2016 році.
"Сьогодні пара зробила свої тривалі відносини офіційними, і вони зворушені підтримкою, побажаннями та любов'ю", - заявив менеджер Асгарі в інтерв'ю журналу People.
39-річна співачка вже була одружена двічі.
У 2004 році вона побралася з другом дитинства Джейсоном Александром, але за кілька днів їхній шлюб анулювали.
Того ж року вона вийшла заміж за танцюриста Кевіна Федерлайна. У цьому шлюбі народилися двоє синів. У 2007 році вони розлучилися.
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