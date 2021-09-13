Північна Корея випробовує нові крилаті ракети. Чому це небезпечно

12 хвилин(и) тому

Автор фото, KCNA

Північна Корея випробувала нову крилату ракету далекого радіусу дії, здатну вразити більшу частину території Японії, повідомляють державні ЗМІ.

Офіційне інформаційне агентство KCNA повідомило, що під час випробувань у вихідні ракети долали до 1500 км.

Це свідчить про те, що Північна Корея все ще здатна розробляти зброю, попри нестачу продовольства та економічну кризу.

Американські військові заявили, що останні випробування становлять загрозу для міжнародної спільноти, а сусідня Японія заявила про "значні побоювання".

На фото в північнокорейській газеті "Rodong Sinmun" видно запуск ракети, на іншому фото видно ракету під час горизонтального польоту.

Ракети є "стратегічною зброєю великого значення", повідомляє агентство KCNA.

Воно додає, що випробування проводили в суботу та неділю, при цьому ракети вражали цілі, перш ніж впасти у територіальні води Північної Кореї.

Це перша в країні крилата ракета великої дальності, яка могла б нести ядерну боєголовку, каже аналітик з питань Північної Кореї Анкіт Панда.

Санкції Ради Безпеки ООН забороняють Північній Кореї випробовувати балістичні ракети, але не крилаті ракети.

Радбез вважає балістичні ракети більш загрозливими, ніж крилаті, тому що вони можуть швидше літати, нести більші та потужніші заряди та мати набагато більшу дальність.

"Проблема в тому, що Північна Корея знову доводить, що вона може розробляти нову та небезпечну зброю, попри жорсткі міжнародні санкції", - пояснює Лора Бейкер, кореспондентка ВВС з Сеулу.

"Ці крилаті ракети летять низько, тож їх важко виявити, а дальність польоту 1500 км дозволяє включити в радіус дії більшу частину Японії. Державні ЗМІ також описують ці ракети як "стратегічні", що зазвичай означає, що режим сподівається накласти на них ядерну боєголовку", - додає вона.

Цього тижня мають зустрітися високопосадовці трьох країн - США, Японії та Південної Кореї, щоб обговорити процес денуклеаризації Північної Кореї.

"Можливо, Пхеньян був тихим після того, як у 2019 році в Ханої перервалися переговори між колишнім президентом США Дональдом Трампом та Кім Чен Ином. Але це не означає, що їхні розробники зброї не були зайняті", - пише Бейкер.