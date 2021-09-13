Батьки загинули, дідусь "викрав": Італію розбурхала історія 6-річного Ейтана, який вижив у катастрофі

52 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP

Шестирічний Ейтан Біран був єдиним, хто вижив після аварії на канатній дорозі біля озера Марджоре на півночі Італії у травні цього року. Італійська влада почала розслідування по тому, як дідусь хлопчика забрав його до Ізраїля.

Батьки Ейтана, його молодший братик та бабуся із дідусем були серед 14 людей, які загинули під час аварії на канатній дорозі на Півночі Італії.

Після того, як хлопчика виписали з лікарні, він залишався в Італії зі своєю тіткою з боку батька.

Проте батьки його матері домагалися опіки над хлопчиком.

Але до катастрофи родина Ейтана кілька років жила в Італії. І тому після того, як батьки Ейтана загинули, опіку отримала його тітка, яка також живе в Італії.

В суботу дідусь хлопчика, Шмулик Пелег, який приїхав до Італії та отримав право бачитися з онуком, забрав його з дому. А потім, використавши ізраїльські документи дитини, вивіз Ейтана з Італії на приватному літаку. Ізраїльські дипломати підтвердили, що дитина прибула в Ізраїль.

"Ми повернули його додому"

Автор фото, AFP Підпис до фото, У катастрофі на канатній дорозі загинув і молодший братик Ейтана

Італійське видання Corriere della Sera пише, що дідусь спочатку відвіз онука до Лугано, що у Швейцарії, де вони разом сіли на літак до Тель-Авіва. За даними газети, дідусь зробив це через те, що хлопчик був у поганому "психічному та фізичному стані".

Тітка Ейтана з боку матері, Галі Пелег, подала документи на всиновлення хлопчика у серпні, твердячи, що в Італії його тримають в заручниках.

"Ми не викрадали Ейтана... ми повернули його додому", - розповіла вона ізраїльскій радіостанції 103FM. Вона також запевняє, що батьки Ейтана збиралися переїхати до Ізраїлю до катастрофи на канатній дорозі.

Водночас тітка Ейтана з боку батька в коментарі Corriere della Sera назвала вивезення племінника "ще однією трагедією в житті Ейтана".

В Італії почали розслідувати викрадення дитини.

Тим часом розслідування причин катастрофи на канатній дорозі все ще триває. Але, на думку прокуратури, аварійні гальма на ній були умисно пошкоджені.

Коли головний трос не витримав, не було нічого, що б пригальмувало падіння вагончика, який на швидкості близько 100 км на годину пролетів опору дороги і впав, перегорнувшись кілька разів на схилі гори.

Тринадцятеро людей загинули одразу на місці аварії. Ще одна дитина померла у лікарні.

Кілька працівників канатної дороги нині перебувають під слідством.

Технічний працівник визнав, що встановив металічну "виделку", яка заблокувала систему аварійного блокування, бо від початку року вона не спрацьовувала.

Проте технічний експерт, який проаналізував відео, записані до цього, дійшов висновку, що система аварійного гальмування могла не працювати від 2014 року.