Більшість українців не планує вакцинуватися від коронавірусу - дослідження

13 вересня 2021, 13:52 GMT Оновлено: 42 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

Понад 56% українців, опитаних соціологами у серпні, не мають наміру робити щеплення від коронавірусу і вважають, що можна захиститися, миючи руки і дотримуючись дистанції.

Такими є результати дослідження, що його провів фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології. Опитування провели у середині серпня за фінансової підтримки уряду Великої Британії.

"На момент опитування більш ніж половина дорослих українців заявили, що не планують вакцинуватись від COVID-19 у найближчій перспективі. Ці показники одні з найвищих у світі у порівнянні з сусідніми державами, де наявні дані таких опитувань. Найнижчий рівень охоплення вакцинацією спостерігається у старших людей, які перебувають в зоні ризику", - ідеться у дослідженні.

Лише 23,4% опитаних вважають вакцинацію ефективним засобом захисту від коронавірусу, кажуть соціологи.

Водночас 54% респондентів назвали найефективнішим способом захиститися миття рук і 42% - дотримання дистанції. Серед пріоритетів "активакцинаторів" - правильне носіння маски (36%) та уважне ставлення до свого самопочуття та здоров'я оточуючих (39%).

На запитання, чому не хочуть робити щеплення, противники вакцинації називають передусім дві причини - вони вважають вакцини недостатньо перевіреними і остерігаються наслідків та побічних ефектів від щеплення.

Автор фото, UNIAN

Понад 45% тих, хто "за" вакцинацію, вже щепилися чи планують це зробити найближчим часом, називають причиною щеплення бажання працювати у період посилення карантинних обмежень. 42% вважають, що вакцина захистить їх від коронавірусу.

Скільки хворіло?

Згідно із результатами дослідження, майже 14% опитаних повідомили, що хворіли на коронавірус і мають документальні підтвердження.

Це суттєво більше, ніж дані офіційної статистики, які підтверджують захворювання максимум 7% населення, зазначають автори дослідження. Вони вважають, що, ймовірно, респонденти під час опитувань мали на увазі підтверджені результати інших діагностик, окрім ПЛР-тестів - експрес-тести, результати КТ тощо.

"Водночас загальна кількість опитаних, які заявили, що хворіли на COVID-19 з або без офіційного підтвердження, близька до цифри досліджень Центру громадського здоров'я, який повідомляв про те, що станом на червень-липень 2021 року 40% населення мають антитіла до коронавірусу SARS-CoV-2 ", - вказується у дослідженні.

Автор фото, Ukrinform

Врятує обов'язкова вакцинація?

Багато політиків, лікарів та громадських активістів закликають уряд запровадити обов'язкову вакцинацію задля подолання епідемії в Україні.

Проте дані фонду "Демократичні ініціативи" демонструють, що українці не підтримують запровадження обов'язкової вакцинації. "За" висловилися трохи більш як 23% опитаних, проти - майже 52%.

Досить скептично респонденти відгукуються і щодо медичної допомоги у разі зараження коронавірусом. Лише 31% опитаних вірить у те, що отримає повну та якісну медичну допомогу в державній чи комунальній лікарні у разі захворювання. 28% - взагалі в це не вірять, а 33% - швидше не впевнені.

Причому лише жителі Києва бачать суттєво менше проблем у медичній системі, у той час, як у мешканців інших міст та сіл більше недовіри щодо отримання ефективної допомоги.

Інші дослідження

Результати опитування фонду "Демократичні ініціативи" відрізняються від схожих досліджень інших аналітичних центрів, що були проведені в останні пів року.

Зокрема, Центр Разумкова у червні оприлюднював дослідження, відповідно до якого 43% респондентів не мали наміру робити щеплення. Причини, через які опитані українці відмовлялися від вакцинації, ті ж самі, що і у свіжому опитуванні "Демократичних ініціатив" - недовіра до вакцин і побоювання побічних ефектів.

У березні цього року подібні дослідження проводив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). Тоді не мали наміру робити щеплення близько 61% опитаних, і більшість із них теж не довіряла вакцинам.