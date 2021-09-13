Їзда на мотоциклі може зламати камеру iPhonе, попереджає Apple

56 хвилин(и) тому

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Власники іPhone мають знати, що їхні смартфони можуть не пережити "шкідливих вібрацій" від потужних мотоциклів, - від цього псується камера пристрою, кажуть в Apple.

Технологічний гігант оприлюднив офіційне попередження, що у разі, як у вас є іPhone, то його не варто кріпити до потужного байка.

Вібрації двигуна шкодять надзвичайно чутливій оптичній системі смартфона.

І навіть якщо у вас не Harley-Davidson, а скутер чи мопед, вам також варто замислитися над тим, як гасити вібрації, щоб не пошкодити улюблений геджет.

У соцмережах низка користувачів вже повідомляла про те, що камери в їхніх смартфонах вийшли з ладу по тому, як вони прикріпляли їх до мотоциклів.

До того ж, за повідомленнями Apple, кілька моделей є особливо чутливими до вібрацій.

Від початку оптичні системи смартфонів розроблені так, щоб покращувати якість фото за рахунок нейтралізації руху та вібрацій.

Але якщо двигуни потужних байків генерують "інтенсивні високочастотні вібрації", оптична система не витримує навантаження, і якість фото та відео погіршується.

Що ж робити? Доведеться обирати ступінь власної крутизни: або модний смартфон, або потужний байк.

І, звісно, утримуватися від того, щоб кріпити свої "айфони" до байків, хоча це і роблять досить часто, наприклад, для навігації.