Тепер Іспанія: тисячі людей тікають від пожеж

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Майже дві тисячі людей були змушені залишити домівки через масштабні пожежі на півдні Іспанії, в Андалузії.

Пожежі почалися у середу в горах над популярним курортом Естепона на Коста дель Соль. Величезні хмари диму видно з великої відстані.

На допомогу пожежникам іспанський уряд відправив військових.

У п'ятницю наказ залишити домівки отримали жителі п'яти містечок. У неділю почали евакуювати ще шість населених пунктів.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Свій дім через пожежі були змушені залишити майже дві тисячі людей

Іспанські ЗМІ повідомляють, що пожежа поширилася на площу у 7 400 га.

Вогонь намагаються приборкати сотні пожежників, 41 літак та 25 спецмашин.

Хуан Санчес, очільник місцевої пожежної служби, заявив, що ця пожежа - найскладніша із тих, що були за останні роки.

Він також додав, що якщо раніше сперечалися про наслідки кліматичних змін, то нині "ми проживаємо їх".

"Це щось нелюдське, я ніколи такого не бачила, - розповіла Адріана, одна з евакуйованих. - Вогонь хвилями котився через гори, це щось неймовірне!"

"З того часу, як почалися пожежі, ми не спимо. Це жахливо", - каже інша евакуйована жителька регіону, Пепа Рубіо.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дим від пожеж у горах видно за багато кілометрів

Європа пережила низку масштабних пожеж цього літа.

Ризик пожеж та їхню потужність посилюють зміни клімату.

Від початку індустріальної ери світ нагрівся на 1,2 градуси за Цельсієм. Температури зростатимуть і надалі, якщо зусилля, спрямовані на зменшення шкідливих викидів до атмосфери, зазнають невдачі.