Північна Корея запустила нову ракету, біженці тікають із Афганістану. Теленовини ВВС
У випуску 13 вересня:
- Ракета, яка здатна нести ядерну боєголовку і вразити майже всю Японію, відтепер у арсеналі КНДР.
- Невпинний потік біженців із Афганістану до Пакистану. І більшість із них осідають у таборах поблизу кордону.
- Розслідування про British American Tobacco. Тютюнова компанія давала хабарі у Південній Африці, щоб випередити конкурентів.
- Енергія вітру чи нафтові родовища. Що краще для екології?
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