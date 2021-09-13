Північна Корея запустила нову ракету, біженці тікають із Афганістану. Теленовини ВВС

У випуску 13 вересня:

  • Ракета, яка здатна нести ядерну боєголовку і вразити майже всю Японію, відтепер у арсеналі КНДР.
  • Невпинний потік біженців із Афганістану до Пакистану. І більшість із них осідають у таборах поблизу кордону.
  • Розслідування про British American Tobacco. Тютюнова компанія давала хабарі у Південній Африці, щоб випередити конкурентів.
  • Енергія вітру чи нафтові родовища. Що краще для екології?

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