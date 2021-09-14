Афганістан: таліби страчують мешканців бунтівного Панджшера, ООН попереджає про голод

38 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Бойовики "Талібану" після захоплення Панджшерської долини, 6 вересня

BBC вдалося отримати і перевірити відеокадри, на яких зафіксовані вбивства мирних жителів талібами в Афганістані. Як підтвердило розслідування BBC, близько 20 таких вбивств відбулися в районах Панджшерської долини, яка до останнього чинила опір талібам.

У Панджшері вже після захоплення талібами всіх інших регіонів сформувався рух опору під командуванням Ахмада Масуда, сина відомого польового командира Ахмада Шаха Масуда. Бої за долину тривали аж до початку вересня, але в підсумку таліби оголосили, що здобули перемогу.

Після захоплення Кабула "Талібан" пообіцяв, що не стане мститися старим ворогам, але з Афганістану надходять нові повідомлення про переслідування новим режимом людей, які співпрацювали з закордонними силами або зі старим урядом.

Підпис до фото, Кадр з одного відеозапису, верифікованого BBC

На одному з відео, які потрапили в розпорядження BBC, присутній чоловік у військовій уніформі в оточенні інших озброєних чоловіків. Звучать постріли, і він падає на землю. Встановити однозначно, чи був цей чоловік військовим, неможливо, оскільки в цьому регіоні багато хто носить уніформу. Однак на відеозапису чути, як один з перехожих каже, що чоловік був мирним жителем.

Ще однією жертвою став власник крамниці з Панджшеру і батько двох дітей Абдул Самі. Місцеві джерела повідомили, що він не хотів бігти від талібів і вважав, що йому нічого не має загрожувати. Але сили нового режиму заарештували його, звинувативши в продажу сім-карт бійцям опору. Через кілька днів його тіло викинули біля його будинку. Свідки кажуть, що на ньому були сліди тортур.

Провина на польових командирах?

Представник міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch Патриція Гроссман каже, що польові командири "Талібану" можуть не слідувати оголошеній центром політиці.

У Twitter також є відеозаписи, на яких, як стверджують автори, таліби вивозять у невідоме місце мирних жителів з Панджшеру, які живуть в Кабулі. Це відео наразі не є верифікованим.

"Командири в деяких провінціях працюють з великою часткою автономії, зокрема, призначають покарання. Ми бачили це в минулому. Також нам відомо про випадки, коли колишні військові отримували гарантії безпеки від талібів, але потім за ними приходили. Деяких стратили. Ці гарантії означають зовсім небагато", - говорить вона.

Представник талібів Абдулла Рахамані, однак, закликає жителів Панджшера жити звичайним життям. "Вони мають виходити на вулиці, займатися повсякденними справами. Якщо це власник крамниці, нехай йде в крамницю. Якщо фермер - нехай відправляється на ферму. Ми тут, щоб захистити їх, їхні родини і життя", - каже він.

Однак, судячи з відеозаписів з регіону, вулиці та ринки залишаються порожніми. Повідомляється, що люди намагаються втекти з долини.

Загроза голоду

Організація об'єднаних націй намагається залучити приблизно 600 млн доларів для надання гуманітарної допомоги Афганістану, який може зіткнутися із серйозною гуманітарною кризою.

"Після десятиліть війни, страждань і незахищеності сьогодні вони переживають, можливо, найнебезпечніші часи у своєму житті", - сказав генсек ООН Антоніу Гутерріш про мешканців Афганістану на відкритті конференції зі збору коштів для країни в Женеві.

Гутерріш каже, що Афганістан незабаром може чекати катастрофа.

"Сьогодні кожен третій афганець не знає, де дістане собі наступний обід. Злидні зростають з шаленою швидкістю, інститути найпростіших соціальних послуг близькі до колапсу. Сотні тисяч людей були змушені покинути свої будинки. На цьому тлі країну чекає сильна посуха - вже друга за чотири роки. До кінця місяця, як раз до наближення зими, багато хто може опинитися без їжі", - сказав Гутерріш.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, ООН попросила талібів не заважати роботі її гуманітарних співробітників.

Кількість внутрішніх переселенців, які залишилися без даху над головою, зараз становить близько 3,5 млн осіб.

Раніше приблизно 40% ВВП країни залежало від інвестицій ззовні, а багато міжнародних програм допомоги Афганістану припинили після того, як до влади прийшли таліби.

Автор фото, Reuters

Вдень у понеділок Гутерріш заявив агентству Reuters, що на конференції зібрали більше, ніж планувалося - учасники пообіцяли надати допомогу на 1 млрд доларів.

На Женевській конференції зібралися представники ООН, міжнародних організацій і потенційних країн-донорів. Близько третини зібраних коштів піде на забезпечення афганців продовольством через Всесвітню продовольчу програму ООН.

"Це перегони з часом - ми маємо забезпечити продукти і врятувати життя до того, як випаде перший сніг, - говорить регіональний директор програми Анте Вебб. - Ми змушені буквально вимолювати і позичати, щоб не допустити дефіциту продуктів".