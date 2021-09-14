Верняєв: "Я не збираюсь шантажувати когось своїм переходом до іншої держави"

18 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

27-річний гімнаст і олімпійський чемпіон Олег Верняєв заявив, що ЗМІ перекрутили його слова про ймовірність зміни громадянства через конфлікт у збірній.

У 2016 році Верняєв завоював золоту та срібну медалі на Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро, але не зміг взяти участь в Олімпіаді-2020 у Токіо через дискваліфікацію у справі про вживання мельдонію.

"Як завжди з моїх слів донесли не всю інформацію, яку я казав... Я розумію, що мої слова перевернули з "ніг на голову" для голосних заголовків. Я висвітлював події, які відбуваються всередині нашої збірної, а мої слова перекрутили і виставили з ганебного боку", - написав він у Facebook.

"На Олімпійських Іграх в Ріо 2016 року я підіймав стяг своєї країни. Я не збираюсь шантажувати когось своїм переходом до іншої держави і навіть не думав над цим...", - зазначив спортсмен.

Він сподівається, що зможе взяти участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі в складі української збірної і висловив вдячність державі за будівництво нового залу для спортивної гімнастики в Конча-Заспі.

Раніше в коментарі Суспільне Спорт спортсмен заявив, що готовий змінити громадянство через конфлікт у збірній.

Він тоді розповів, чи готовий представляти Україну на Олімпіаді-2024, якщо зменшать термін дискваліфікації, яку він зараз має.

"Ну як: у нас тут паралельно йде конфлікт у збірній. І якщо мене повернуть у спорт, то, скажімо так, "сюсюкання" не буде - буде ультиматум: або я готуюся за повним карт-бланшем, мені готують усі умови, які потрібні, та прибирають усіх тих людей, які мені заважають. Або ж відпускайте мене, і я йду туди, де мені буде зручно працювати", - додав Верняєв.

Він пояснив, що низка спортсменів збірної віком за 30 років перебувають у конфронтації з молодими спортсменами. Сам він себе зараховує до молодшого покоління.

"Але це смішно, коли 30-річні дядьки говорять, що їм заважає дівчина-тренер або юніори по 17 років заважають тренуватися та готуватися до Олімпійських Ігор", - розповів Верняєв.

Він казав, що йому молодь не заважає.

"А якщо вона комусь заважає, то вони або бояться конкуренції, або я не знаю. Я ж професійний гімнаст, у мене вже вік підходить. Залишається лише один цикл (до Парижа-2024. - Ред.), коли я розумію, що виграватиму медалі. Навіщо мені йти, коли я можу тут виступати? Якщо я тут не потрібен, то я піду туди, де я буду потрібен", - пояснив тоді він.