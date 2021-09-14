Шмигаль розповів, чи закриють громадський транспорт під час карантину

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Уряд не планує зупиняти рух транспорту під час карантинних обмежень. Про це заявив на пресконференції прем'єр Денис Шмигаль, відповідаючи на запитання кореспондентки BBC News Україна.

"Закривати транспорт на даний момент ми не плануємо, наша мета - захистити людей, не втручаючись в економіку", - наголосив очільник уряду.

Сертифікати про вакцинацію у пасажирів у громадському транспорті не вимагатимуть.

"Звичайно, в громадському транспорті вимагати сертифікати недоцільно. Як в метро можна вимагати сертифікати у пасажирів, яких йде великий потік у годину пік?" - пояснив Шмигаль.

За його словами, пасажири матимуть дотримуватися соціальної дистанції та носити маски.

Водночас уряд вимагатиме вакцинації водіїв та працівників транспорту.

"Колективи мають бути вакциновані: в жовтій зоні - мінімум одна доза, в червоній зоні - дві дози вакцини", - зазначив Шмигаль.

13 вересня уряд ухвалив зміни до постанови про умови нового карантину в Україні.

Постанова кардинально змінює правила, якщо в Україні введуть червону зону. За прогнозами, це може статися не раніше листопада.

За правилами червоної зони, в Україні закривають все - торгові центри, кафе, ресторани, кінотеатри, ринки, фітнес-зали, скасовують концерти. Працюють лише продуктові магазини, аптеки, заправки.

Проте навіть у червоній зоні у ресторан чи кінотеатр мають пропускати відвідувачів, якщо вони та персонал повністю вакциновані.

Понад 56% українців, опитаних соціологами у серпні, не мають наміру робити щеплення від коронавірусу і вважають, що можна захиститися, миючи руки і дотримуючись дистанції. Такими є результати дослідження, яке провів фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології. Опитування провели у середині серпня за фінансової підтримки уряду Великої Британії.