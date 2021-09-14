Лідер ізраїльських антивакцинаторів помер від Covid-19

55 хвилин(и) тому

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Лідер ізраїльських антивакцинаторів Хай Шаулян помер у понеділок в Медичному центрі Волфсона в ізраїльському місті Холон. Про це повідомляють ізраїльські медіа Jerusalem Post та Haaretz.

Раніше 57-річний чоловік закликав своїх підписників у соцмережах не робити вакцинацію, пише Jerusalem Post.

"Епідемії немає - вакцина є непотрібною і небезпечною", - так починався один з його дописів.

Вже у шпиталі він записав відео, в якому повідомив підписникам, що не може дихати без апарату штучної вентиляції легень.

"Якщо я зніму його і пройду три метри, я знепритомнію. Я сильно кашляю і відчуваю сильну задуху", - повідомив чоловік.

Пізніше він зробив ще одне відео, де повідомив, що під час однієї з акцій протесту його арештувала поліція і один з поліцейських начебто поставив йому ногу на шию. Він також без наведення жодних доказів звинуватив поліцейських у спробі його отруїти, що, на його думку, і погіршило його стан.

"Поліція Єрусалима намагалася мене отруїти. Я ніколи так не почувався в своєму житті. Весь тиждень я боровся, але сьогодні я більше не міг дихати і пішов в медичну страхову, а звідти мене госпіталізували в медичний центр Волфсона. Якщо зі мною щось трапиться - знайте, що це замах", - стверджував чоловік.

Haaretz називає Шауляна "одним із найяскравіших лідерів антивакцинаторського руху, який поширював теорії змови про коронавірус".

Після смерті чоловіка його прихильники в соцмережах почали звинувачувати уряд в убивстві свого лідера, а еліти - в намаганні змусити його замовкнути.

"Беннетт (очільник уряду Ізраїлю. - Ред.) - кров Хая у вас на руках, і вас також будуть судити за це", - написав один з учасників руху антивакцинаторів.

В Ізраїлі у липні почалася кампанія з вакцинації третьою дозою вакцини, більшість ізраїльтян вже вакциновані двома дозами.

Наразі третьою дозою вакцинують лише населення віком від 40 років. МОЗ Ізраїлю 22 серпня повідомило, що, за дослідженнями, ступінь захисту вакцинованих третьою дозою підвищується у 5-6 разів на десятий день після вакцинації.