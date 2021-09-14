Тисячу російських "вагнерівців" хочуть відправити на допомогу хунті Малі - Times

18 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Демонстрація під прапорами Малі та Росії проти "французького впливу" у малійській столиці Бамако, травень 2021 року

Російська приватна військова компанія Вагнера близька до укладання домовленості з військовою хунтою, яка керує західноафриканською державою Малі. Як повідомляє Times та Reuters з посиланням на власні джерела, за цією домовленістю, 1000 найманців мають вирушити до Малі, де з 2012 року триває війна з радикальними ісламістами.

Дипломатичні джерела повідомляють, що у Малі ПВК зароблятиме 10,8 млн доларів на місяць, пише Times.

Найманці навчатимуть місцевих військових та охоронятимуть провідних діячів хунти полковника Ассімі Гоїта, який є фактичним керівником держави після військових переворотів у серпні 2020 року та травні 2021 року.

Водночас речник Міністерства оборони Малі відмовився підтвердити інформацію про домовленість з ПВК Вагнера, але визнав, що країна хоче тісніших зв'язків з Росією.

"Громадська думка в Малі виступає за розширення співпраці з Росією, з огляду на безпекову ситуацію. Але жодного рішення не ухвалили", - сказав він.

На початку вересня Москву відвідав міністр оборони хунти Малі.

Reuters пише, що наразі інформацію про розгортання російських найманців у Малі підтвердили 7 джерел серед дипломатів та представників безпекових структур. Проте лише одне джерело назвало кількість у 1000 найманців, ще два джерела заявили, що вона буде меншою.

"Reuters не може самостійно підтвердити, скільки найманців можуть залучити, скільки їм заплатять, або встановити точну мету будь-якої угоди з російськими найманцями для військової хунти Малі", - наголошує агентство.

Водночас Reuters повідомляє, що Франція за допомогою партнерів, зокрема, США, намагається переконати військову хунту Малі відмовитися від розгортання російських найманців.

ПВК "Вагнера" наразі присутня у кількох африканських країнах, зокрема, в Лівії та ЦАР, де російські найманці охороняють президента Туадеру.

Російський політтехнолог Максим Шугалей, пов'язаний з Кремлем і причетний до російського впливу в Лівії, нещодавно заявив, що Росія "швидше" стабілізувала африканські держави, ніж Франція.

"Москва може надати реальну підтримку Бамако і розширити свій вплив на африканському континенті", - сказав Шугалей, який очолює Російський фонд захисту національних цінностей.

Розгортання російських найманців у Малі непокоїть Францію, яка до 1960 року володіла територією Малі як колоніальна імперія.

З 2013 року Франція брала участь у зусиллях з відновлення демократії та боротьби з ісламістськими угрупованнями в Малі в рамках операцій "Сервал" та "Бархан". У них загинули понад 50 французьких військових.

Після військового перевороту 2020 року відносини Франції та Малі погіршилися. Військова хунта не виконала обіцянки провести вибори у лютому 2021 року.

У липні 2021 року президент Франції Емманюель Макрон заявив, що кількість французьких військових в рамках операції "Бархан" скоротиться з 5100 військових до 2500-3000, натомість збільшаться військові контингенти країн регіону, які беруть в ній участь.

Ситуація у Західній Африці погіршується через економічну ситуацію та вплив ісламістських рухів у низці країн регіону. За останні два роки у двох країнах регіону відбулися успішні військові перевороти - в Малі у серпні 2020 року та травні 2021 року, та Гвінеї у вересні 2021 року.

Щоправда військова хунта Гвінеї, навпаки, позбавила влади президента, який мав дружні відносини з Росією. Ця країна є вагомим постачальником бокситів до Росії, необхідних для виробництва алюмінію. Лідер хунти раніше служив у французькому Іноземному легіоні.