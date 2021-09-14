Як 12-річний школяр "випередив" велогонщиків на перегонах і прославився

21 хвилин(и) тому

Автор фото, SWPix Підпис до фото, Юний велосипедист летів попереду професійних гонщиків під час Туру Британії поблизу Единбурга

12-річний велосипедист, який "випередив" професіоналів під час великих британських велоперегонів, був "шокований і вражений" реакцією спортсменів на це.

Велосипедист-початківець Ксандер Грема з британського міста Боннірігг поїхав подивитися на велосипедистів під час сьомого етапу перегонів, який проходив біля його будинку.

Спонтанно він вирішив їхати узбіччям поряд із учасниками.

"Ми знали, що вони там будуть, оскільки бачили їхній маршрут в інтернеті, - розповів він ВВС. - Вони наближалися до повороту, люди плескали їм у долоні, і тоді я вирішив почати їхати біля них".

"Це була приблизно одна хвилина, і я їхав якомога швидше - приблизно 25 км на годину", - додав хлопець.

Автор фото, SWPix

Як винагороду за його зусилля Паскаль Еенхорн з нідерландської команди Jumbo-Visma передав Ксандеру свою пляшку з водою.

Тепер Ксандер планує зберегти цю пляшку як цінний сувенір.

"Я був просто в шоці, - сказав він. - Я був такий щасливий і вражений. Я спеціально для неї звільню полицю у своїй кімнаті".

Автор фото, SWPix

Ще до свого моменту слави Ксандер здобув низку нагород від Scottish Cycling, зокрема перемагав у перегонах у 2019 та 2021 роках.

Його мрія - стати професіоналом, і він був у захваті, коли один із спонсорів Туру Британії, Eisberg, запропонував йому VIP-квитки на перегляд фінального етапу перегонів в Абердині.

"Я зустрів Марка Кавендіша, я зустрів Ваута ван Аерта - багато людей. Вони дійсно підходили до мене і говорили зі мною, вони знали, хто я. Усі вони говорили мені дуже приємні речі", - розповів хлопець.