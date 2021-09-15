Стоунхендж ремонтують: у каменях з'явились діри
Тріщини у вертикальних брилах, з яких складається знаменита англійська кам'яна споруда Стоунхендж, відремонтують уперше за більш ніж 60 років.
Лазерне сканування показало, що стовпи, перемички, а також сучасний розчин, який їх скріплює, зазнали ерозії.
На знак початку робіт фонд "Англійська спадщина" запросив чоловіка, який у 1958 році поклав на пам'ять монету під один зі стовпів, щоб він зробив це знову.
Реставратори планують закінчити свою роботу за два тижні.
Навколо стовпів встановлять риштування, щоб робітники могли дістатися до вершини споруди і замінити зруйнований бетонний розчин вапняною сумішшю.
"Стоунхендж унікальний серед подібних споруд за якістю дольменів, з яких він складається, і з'єднань, які їх скріплюють. Але 4,5 тисячі років впливу вітрів і дощів залишили на них свій слід. Потрібні захисні заходи, щоб зберегти цей видатний пам'ятник", - заявила старша кураторка Стоунхенджу Гезер Себір.
"Зв'язок поколінь"
Коли Річард Вудман-Бейлі поклав монету в розчин біля основи одного з стовпів, йому було вісім років. Тепер йому 71, і він зробить це знову.
Цього разу це будуть не пів пенса, а спеціальна срібна монета номіналом у два фунти, датована 2021 роком, яку Королівський монетний двір викарбував на прохання "Англійської спадщини". На ній зображені воїн зі списом і лев.
Цей символ Британії вперше з'явився на монетах близько двох тисяч років тому.
"Ми з радістю запросили Річарда, щоб він власноручно викарбував свою історичну монету. Схожі монети кілька століть мали з собою люди, які прямували до Стоунхенджа. Нумізматика пов'язує покоління", - заявила директорка з колекційних монет Королівського монетного двору Ребекка Морган.
Одноліток пірамід
Стоунхендж - одна з найдавніших пам'яток світової цивілізації. За даними радіовуглецевого аналізу, кам'яну споруду неподалік від міста Солсбері у графстві Вілтшир побудували приблизно одночасно з пірамідою Хеопса.
Вона являє собою коло з вертикально встановлених кам'яних стовпів діаметром 110 метрів.
На відміну від єгипетських пірамід, про призначення Стоунхенджу і про цивілізацію, яка його створила, нічого не відомо.
Кельтські друїди, з якими дві з гаком тисячі років тому спілкувався Юлій Цезар, знали про це не більше нашого. Частина дослідників вважає Стоунхендж храмом Сонця.
В околицях Стоунхенджу немає каменоломень. За останніми даними, гігантські кам'яні моноліти могли доставити з Уельсу на відстань близько 240 км. Вчені не знають, як далекі предки зробили це, враховуючи тодішні примітивні технології.
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