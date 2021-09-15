Стоунхендж ремонтують: у каменях з'явились діри

51 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Тріщини у вертикальних брилах, з яких складається знаменита англійська кам'яна споруда Стоунхендж, відремонтують уперше за більш ніж 60 років.

Лазерне сканування показало, що стовпи, перемички, а також сучасний розчин, який їх скріплює, зазнали ерозії.

На знак початку робіт фонд "Англійська спадщина" запросив чоловіка, який у 1958 році поклав на пам'ять монету під один зі стовпів, щоб він зробив це знову.

Автор фото, English Heritage Підпис до фото, Останні великі ремонтні роботи на мегаліті проводили в 1950-х роках

Реставратори планують закінчити свою роботу за два тижні.

Навколо стовпів встановлять риштування, щоб робітники могли дістатися до вершини споруди і замінити зруйнований бетонний розчин вапняною сумішшю.

Автор фото, English Heritage Підпис до фото, Спеціальна монета, яку зробили, щоб покласти під камінь

"Стоунхендж унікальний серед подібних споруд за якістю дольменів, з яких він складається, і з'єднань, які їх скріплюють. Але 4,5 тисячі років впливу вітрів і дощів залишили на них свій слід. Потрібні захисні заходи, щоб зберегти цей видатний пам'ятник", - заявила старша кураторка Стоунхенджу Гезер Себір.

"Зв'язок поколінь"

Коли Річард Вудман-Бейлі поклав монету в розчин біля основи одного з стовпів, йому було вісім років. Тепер йому 71, і він зробить це знову.

Автор фото, English Heritage

Цього разу це будуть не пів пенса, а спеціальна срібна монета номіналом у два фунти, датована 2021 роком, яку Королівський монетний двір викарбував на прохання "Англійської спадщини". На ній зображені воїн зі списом і лев.

Цей символ Британії вперше з'явився на монетах близько двох тисяч років тому.

Автор фото, English Heritage Підпис до фото, Будівельний розчин, що утримує перемички на місці, замінять вапняним

"Ми з радістю запросили Річарда, щоб він власноручно викарбував свою історичну монету. Схожі монети кілька століть мали з собою люди, які прямували до Стоунхенджа. Нумізматика пов'язує покоління", - заявила директорка з колекційних монет Королівського монетного двору Ребекка Морган.

Одноліток пірамід

Стоунхендж - одна з найдавніших пам'яток світової цивілізації. За даними радіовуглецевого аналізу, кам'яну споруду неподалік від міста Солсбері у графстві Вілтшир побудували приблизно одночасно з пірамідою Хеопса.

Вона являє собою коло з вертикально встановлених кам'яних стовпів діаметром 110 метрів.

На відміну від єгипетських пірамід, про призначення Стоунхенджу і про цивілізацію, яка його створила, нічого не відомо.

Кельтські друїди, з якими дві з гаком тисячі років тому спілкувався Юлій Цезар, знали про це не більше нашого. Частина дослідників вважає Стоунхендж храмом Сонця.

В околицях Стоунхенджу немає каменоломень. За останніми даними, гігантські кам'яні моноліти могли доставити з Уельсу на відстань близько 240 км. Вчені не знають, як далекі предки зробили це, враховуючи тодішні примітивні технології.