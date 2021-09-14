"Наче у поганому кіно". Поліція жорстко затримала фаната "Формули-1", якого переплутала з босом мафії

40 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Заарештований Марк Л. приїхав до Нідерландів, аби подивитися Dutch Grand Prix

Безневинного 54-річного шанувальника "Формули-1" з Ліверпуля заарештували у Нідерландах, переплутавши з босом мафії.

Правоохоронці думали, що це кримінальний король із Сицилії Маттео Мессіна Денаро.

Марка Л. приїхав до Гааги подивитися на Dutch Grand Prix.

5 вересня він разом із сином обідав у ресторані, коли там з'явилася поліція із європейським ордером на арешт, виписаним в Італії. Ліверпульця із застосуванням зброї, і відвели до відділка із зав'язаними очима.

Згодом його звільнили.

Адвокат Марка Л. Леон ван Кліф заявив, що все було "наче у поганому кіно, наче в кошмарі".

"Уявіть собі, що зараз ви їсте в ресторані, а наступної хвилини вже у нідерландській тюрмі суворого режиму", - заявив захисник, додавши, що його клієнт і гнівався, і сміявся, - настільки все було безглуздо.

"Він звичайний фанат "Формули-1". Для італійця треба бути генієм, щоб мати такий ліверпульський акцент", - прокоментував адвокат помилку правоохоронців.

Речниця нідерландської прокуратури повідомила, що Марк Л. одразу заявив, що він - громадянин Британії і невинуватий.

За її словами, результати подальшої прискореної перевірки "виявилися негативними".

Після цього прокурор видав наказ негайно звільнити затриманого.

"Бос усіх босів"

Автор фото, Italian Police Підпис до фото, Маттео Мессіна Денаро переховується від поліції від 1993

Справжній Денаро переховується від правосуддя від 1993. Він є найбільш розшукуваним італійським мафіозі, який свого часу вихвалявся, що може заповнити "ціле кладовище" своїми жертвами. Йому інкримінують 50 вбивств.

Денаро також знають як Д'яболіка - це призвисько він позичив у невловимого злодія з коміксів.

Його вважають спадкоємцем двох "хрещених батьків", які нині перебувають за ґратами.

А ще його називають "босом усіх босів" Сицилійської мафії.