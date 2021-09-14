"Наче у поганому кіно". Поліція жорстко затримала фаната "Формули-1", якого переплутала з босом мафії
Безневинного 54-річного шанувальника "Формули-1" з Ліверпуля заарештували у Нідерландах, переплутавши з босом мафії.
Правоохоронці думали, що це кримінальний король із Сицилії Маттео Мессіна Денаро.
Марка Л. приїхав до Гааги подивитися на Dutch Grand Prix.
5 вересня він разом із сином обідав у ресторані, коли там з'явилася поліція із європейським ордером на арешт, виписаним в Італії. Ліверпульця із застосуванням зброї, і відвели до відділка із зав'язаними очима.
Згодом його звільнили.
Адвокат Марка Л. Леон ван Кліф заявив, що все було "наче у поганому кіно, наче в кошмарі".
"Уявіть собі, що зараз ви їсте в ресторані, а наступної хвилини вже у нідерландській тюрмі суворого режиму", - заявив захисник, додавши, що його клієнт і гнівався, і сміявся, - настільки все було безглуздо.
"Він звичайний фанат "Формули-1". Для італійця треба бути генієм, щоб мати такий ліверпульський акцент", - прокоментував адвокат помилку правоохоронців.
Речниця нідерландської прокуратури повідомила, що Марк Л. одразу заявив, що він - громадянин Британії і невинуватий.
За її словами, результати подальшої прискореної перевірки "виявилися негативними".
Після цього прокурор видав наказ негайно звільнити затриманого.
"Бос усіх босів"
Справжній Денаро переховується від правосуддя від 1993. Він є найбільш розшукуваним італійським мафіозі, який свого часу вихвалявся, що може заповнити "ціле кладовище" своїми жертвами. Йому інкримінують 50 вбивств.
Денаро також знають як Д'яболіка - це призвисько він позичив у невловимого злодія з коміксів.
Його вважають спадкоємцем двох "хрещених батьків", які нині перебувають за ґратами.
А ще його називають "босом усіх босів" Сицилійської мафії.
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