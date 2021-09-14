Обмеження для невакцинованих, вбивства в Афганістані, успіх Крипака на Паралімпіаді. Теленовини ВВС
У випуску:
- Новий карантин в Україні. Куди не пускатимуть без щеплення від коронавірусу.
- Жорстокі вбивства в Афганістані. ВВС отримала відео, де таліби вбивають цивільних.
- Аналіз крові, що може виявити понад 50 видів раку до появи симптомів. У Британії розпочали клінічні випробування.
- Український чемпіон. Як плавець Максим Крипак став найбільш титулованим спортсменом на Паралімпіаді у Токіо.
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