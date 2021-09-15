Apple представила новий iPhone. Який він?

53 хвилин(и) тому

Автор фото, Apple Підпис до фото, В Apple розповіли про новий iPhone

Американська компанія Apple представила нові моделі своїх найпопулярніших продуктів: наступне покоління айфона - iPhone 13, а також "розумний годинник" Apple Watch Series 7 зі збільшеним екраном.

Компанія пропонує чотири різновиди нових телефонів - флагманську модель iPhone 13 Pro Max (ціна буде починатися від 1099 доларів), iPhone 13 Pro (за ціною від 999 доларів), iPhone 13 (від 799 доларів) і його зменшений варіант iPhone 13 Mini (вартістю від 699 доларів).

Зовнішній вигляд нового покоління айфона дещо змінився, тепер простору навколо екрану стало менше.

Він обладнаний новим чипом A15 Bionic, який, як стверджують в компанії, буде працювати швидше, ніж найближчі конкуренти.

iPhone 13 Pro (його можна буде купити у двох розмірах - звичайному і збільшеному) обладнаний трьома об'єктивами: двома ширококутними і одним портретним. Також він має функцію макрозйомки.

Apple стверджує, що цей апарат володіє найбільшою просунутою системою для обробки зображень з усіх існуючих у світі смартфонів.

У нового iPhone 13 буде камера з двома об'єктивами. Розробники також вводять "кінематографічний" режим відеозйомки, який дозволяє створювати ролики з "фокусними панорамами", коли різкість наводиться на різні об'єкти в кадрі під час запису.

iPhone 13 має більшу пам'ять (до одного терабайта у моделі "pro" і до 512 гігабайтів у стандартних варіаціях). Як і очікувалося, новий телефон може працювати в активно розвиваються мобільних мережах п'ятого покоління (5G). У компанії також обіцяють, що телефон буде довше тримати заряд.

Кореспонденти ВВС відзначають, що більшість удосконалень нової моделі айфона не можна вважати революційними - вони лише трохи відрізняються від попередніх моделей.

Крім того, презентація нових продуктів Apple опинилася у тіні повідомлень про нову вразливість в операційній системі її мобільних пристроїв.

Нові Apple Watch

Під час презентації Apple представила наступну версію своїх "розумних годинників" - Apple Watch 7, розмір екрану в яких буде більшим, ніж у попередніх моделях. Трохи змінили і дизайн.

У компанії обіцяють, що екран нового годинника буде яскравішим і ними буде простіше управляти. Пристрій володіє підвищеним захистом від піску, його також можна буде швидше заряджати. Ціна на новий годинник буде починатися від 399 доларів.

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Втім, як нещодавно повідомляло агентство Bloomberg, виробництво нового годинника може зіткнутися із затримками через проблеми з поставками складових.

Під час презентації компанія заявила, що купити сьому версію годинника можна буде "протягом осені", хоча новий Айпад доступний для покупців вже з наступного тижня.

На презентації компанія також представила нову бюджетну модель iPad, обладнану останньою версією її чіпа A13. В Apple обіцяють, що пристрій буде працювати швидше, вдосконалили також його камери - як фронтальну, так і основну.

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Крім того, компанія нарешті вирішила оновити iPad Mini - Останнє за рахунком, п'яте покоління зменшеного айпада випустили ще у 2019 році. Дизайн нового пристрою буде нагадувати "квадратні" професійні моделі айфонів і Айпадів.

Він також зможе працювати в мобільних мережах п'ятого покоління і дозволить записувати відео з роздільною здатністю 4К.

Попередню модель айфона iPhone 12 представили у жовтні минулого року. Зазвичай презентації нових продуктів Apple проходять у вересні, але у 2020-му її вирішили трохи затримати через пандемію коронавірусу.