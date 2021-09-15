Вибух авто у Дніпрі: серед загиблих - речниця ДСНС. Підозрюють теракт

53 хвилин(и) тому

Автор фото, Національна поліція

У Дніпрі вибухнув автомобіль, загинуло двоє людей, зокрема речниця ДСНС у Дніпровській області Дар`я Гречіщева. Це підтвердили у відомстві.

Поліція попередньо підозрює теракт.

За повідомленням поліції, вибух стався близько 9 ранку в автомобілі Nissan Primera на проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі.

Експерти встановили, що в автомобілі перебували чоловік та жінка.

Державна служба з надзвичайних ситуацій підтвердила, що загиблою була начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Дніпровській області Дар`я Гречіщева.

Автор фото, ДСНС України Підпис до фото, Загибла у вибуху Дар`я Гречіщева працювала речницею ДСНС області

У поліції також встановили особу загиблого чоловіка, але його імені не повідомляють.

Водноча місцевий Telegram-канал "Днепр Сейчас" повідомив, що чоловіком був ветеран АТО. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти криміналістичної лабораторії.

Обставини події встановлюють.

Відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).