Вибух авто у Дніпрі: серед загиблих - речниця ДСНС. Підозрюють теракт
У Дніпрі вибухнув автомобіль, загинуло двоє людей, зокрема речниця ДСНС у Дніпровській області Дар`я Гречіщева. Це підтвердили у відомстві.
Поліція попередньо підозрює теракт.
За повідомленням поліції, вибух стався близько 9 ранку в автомобілі Nissan Primera на проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі.
Експерти встановили, що в автомобілі перебували чоловік та жінка.
Державна служба з надзвичайних ситуацій підтвердила, що загиблою була начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Дніпровській області Дар`я Гречіщева.
У поліції також встановили особу загиблого чоловіка, але його імені не повідомляють.
Водноча місцевий Telegram-канал "Днепр Сейчас" повідомив, що чоловіком був ветеран АТО. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти криміналістичної лабораторії.
Обставини події встановлюють.
Відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).
Головне
подкаст
Що це було
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
Випуски