Церква у смартфоні: ПЦУ запустила додаток з молитвами і шляхами до храмів

19 хвилин(и) тому

Автор фото, ПЦУ

Православна Церква України запустила власний мобільний застосунок "Моя Церква", за допомогою якого можна буде дізнатися про церковні свята, молитви, новини та місцерозташування храмів.

Це перший подібний крок впливових українських церков. До цього головні конфесії мали офіційні сайти та сторінки у соціальних мережах.

Застосунок вже можна безкоштовно завантажити на обох платформах - Google Play та App Store, повідомили у пресслужбі ПЦУ.

У застосунку "Моя Церква" буде п'ять розділів, де віряни зможуть знайти найбільш потрібну інформацію.

Це, зокрема, актуальні новини з життя церкви, щоденні молитви за принципом звичайного молитовника, календар церковних свят та перша офіційна онлайн-карта храмів ПЦУ. У церкві додають, що база даних застосунку на момент запуску налічує понад 4 500 храмів.

Автор фото, ПЦУ

Ще одним розділом додатку є особистий кабінет, який дозволить користувачам персоналізувати застосунок - пріоритизувати інформацію та отримувати нагадування про важливі події в житті конкретної парафії та всієї церкви. Також можна буде поспілкуватися в чаті зі священником.

"Ми живемо в той час, коли переважна більшість наших громадян мають мобільні пристрої і користуються інтернетом. З одного боку Церква є інституцією, яка живе у понадчасовому вимірі, адже за своєю природою вона Божественного походження. Але разом з тим це є інституція людей, бо вона поєднує людей", - сказав речник ПЦУ, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій.

Водночас у церкві наголосили, що віртуальне спілкування не може замінити "особисте спілкування зі священником, молитву в храмі та участь в богослужінні й таїнствах".

Церква в онлайні

Це перший мобільний застосунок, який впроваджує велика релігійна конфесія України.

Автор фото, ВВС

Українська православна церква (Московський патріархат) веде сторінки у Facebook та Instagram, а також має канал в YouTube.

Українська Греко-Католицька Церква має свій офіційний сайт, сторінки у Facebook та Instagram та YouTube-канал "Живе телебачення".

Православна церква України також раніше була представлена у соціальних мережах, а її предстоятель митрополит Епіфаній веде Instagram.

Особливо активно церкви почали працювати з соціальними мережами з початком пандемії, адже вже майже з весни 2019 року діють різного рівня суворості обмеження на відвідування храмів.

Релігійна самоідентифікація

За останніми соціологічними опитуваннями, 58,3% православних християн в Україні відносять себе до вірян Православної церкви України, а 25,4% - до вірян УПЦ Московського патріархату.

Ще 12% православних християн не конкретизували, до якої саме церкви належать, йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології, проведеного у липні.

До православних християн себе відносять 72,7% опитаних, греко-католиків - 8,8%, протестантів - 2,3%, римо-католиків - 0,9%, мусульман - 0,2%, юдеїв - 0,1%. Водночас соціологи зазначають, що похибка для груп чисельністю нижче 5% складає 1,5%.

6,8% опитаних назвали себе атеїстами.