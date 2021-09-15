Європейці налякані платіжками за газ та електрику. Уряди шукають вихід

14 хвилин(и) тому

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Ціни на газ у Європі встановлюють майже щоденні рекорди - вони вже перевищили 800 доларів за тисячу кубів, а ф'ючерси на жовтень - навіть 900 доларів за тисячу кубів.

У кількох європейських країнах цифри у рахунках за газ та електрику зросли настільки, що уряди розглядають надзвичайні заходи, аби допомогти споживачам.

"Шоковий план"

Наприклад, такі заходи погодив уряд соціалістів в Іспанії, де ціни на електрику зростають по спіралі.

Там спрямують 2,6 млрд євро із прибутків енергетичних компаній на підтримку споживачів, а також знизять податки в електроенергетиці на зимові місяці і обмежать ціни на газ.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Все літо в Іспанії відбувалися протести проти підвищення тарифів, а вони і надалі зростають

Впродовж останніх тижнів в Іспанії встановилися найвищі ціни на електрику у Європі, хоч влітку там вже проходили протести проти підвищення цін.

Іспанський прем'єр назвав пропозиції уряду "шоковим планом" і пообіцяв, що іспанці не платитимуть за електрику більше, ніж у 2018 році плюс інфляція.

Зокрема, цей план передбачає таке:

тимчасове зниження податків на електрику із 5,1% до мінімально дозволеного європейськими регуляціями 0,5%. ПДВ на рахунки за електрику був скасований ще у липні,

додаткові прибутки енергетичних компаній, що утворилися через зростання цін на енергоносії, до квітня наступного року спрямовуватимуть на підтримку споживачів та розбудову інфраструктури,

щоб отримати додаткові кошти, Іспанія продасть квоти на викиди ще на 900 млн євро додатково до вже проданих на 1,1 млрд євро,

встановлені обмеження на ціни на газ. Це означає, що для 10,5 мільйонів побутових споживачів підвищення становитиме лише 4,4% замість ринкових 28%.

У Греції більшості домогосподарств пообіцяли субсидії. Незаможні отримають одноразову допомогу. А близько 70% споживачів отримуватимуть щомісячні доплати у 9 євро на перші 300 кВт електрики, яку вони споживають.

Переглянути тарифи на електрику планують і в Італії. Міністр енергетики Роберто Чінголані вже попередив, що рахунки за електрику можуть зрости на 40% у наступному кварталі. І це після того, як вони вже зросли на майже 10% у поточному.

"Нам доведеться із цим стикнутися", - заявив він, назвавши серед причин подорожчання вартість газу та викидів CO2.

Італійський уряд вже спрямував 1,2 млрд євро на зменшення платіжок для споживачів. Там також розглядають можливість змінити систему плати за комірне загалом, так само як і переведення підтримки відновлювальної енергетики з комунальних рахунків та загальну податкову систему.

У Франції, де починають готуватися до президентських вборів навесні наступного року, уряд визнав, що зростання цифр у платіжках є болючими для мільйонів споживачів.

Енергетичні гіганти вже розподіляють надприбутки таким чином, що найменш забезпечені споживачі отримують субсидії по 150 євро на рік, і міністр економіки країни Бруно Ле Мер заявив, що ця схема працюватиме і надалі.

Винний не лише газ, але й "зелені" амбіції?

У Польщі зростання енерго-рахунків також є дуже відчутним. Там так само це пов'язано не лише із рекордним зростанням цін на газ, але й вартістю дозволів на викиди СО2 за європейською схемою розподілу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Депутатка Європарламенту від Польщі Анна Залевська застерігає від енергетичної бідності на догоду "зеленій" економіці

Ця країна дуже залежить від вугілля, споживання якого вважається шкідливішим для довкілля і коштує більше. Або, як заявила депутатка Європарламенту від Польщі Анна Залевська, "Польща розплачується за амбіції Європи" (у переході на "зелену" економіку - Ред.).

Втім, і ціни на саме вугілля також зростають і нині становлять близько 61 євро за тонну. І це повертає нас від Польщі до Іспанії, де ціни на електрику зростають в тому числі і через подорожчання вугілля.

Що ж до викидів СО2, то їхня частка у зростанні цін на енергорахунки становить близько однієї п'ятої, заявив Франс Тіммерманс, віцепрезидент Єврокомісії, який відповідає за питання змін клімату.

Проте і в Британії, яка вже не є членом ЄС, енергетичний регулятор повідомив про те, що цифри у рахунках за газ та опалення мають зрости.

"Гібридна агресія"?

Тим часом український прем'єр Денис Шмигаль вбачає за рекордним зростанням цін на газ у Європі "один із видів гібридної агресії Росії проти Європи, проти України".

Для Європи та України до глобального зростання цін на енергоресурси через відновлення економік після завершення коронавірусних карантинів проблем додав і "Північний потік-2".

На тлі саги із його добудовою, влітку, коли зазвичай компанії створюють газові запаси на зиму, Росія оголосила ремонт на всіх своїх ключових газогонах на європейському напрямку: "Північному потоці-1", "Турецькому потоці" та на "Ямал-Європа". Відтак, постачання газу суттєво зменшилося - ціни на газ рекордно зросли.

В українському уряді запевняють, що цифри у платіжках українців не повинні зрости, - мовляв, на газ встановлені фіксовані річні ціни, а тепловикам "Нафтогаз" також запропонував паливо за значно нижчою ніж нині на ринку ціною.

Проте не всі тепловики, які у цьому опалювальному сезоні вперше мають закупити газ за ринковими цінами, вважають пропозицію уряду та "Нафтогазу" вигідною. А деякі з них вже попередили, що зростання тарифів на опалення і гарячу воду цієї зими може бути до 40%.