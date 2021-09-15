Шмигаль представив бюджет-2022: на що витрачатимуть в першу чергу

1 година тому

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, У 2022 мінімальна зарплата лікарів має зрости до 20 000 гривень, обіцяють в уряді

Пріоритетами бюджету на наступний рік стане фінансування медицини та освіти, кажуть в уряді.

"Це бюджет модернізації країни, відновлення економіки та інвестицій в людей, в їхнє здоров'я, освіту, в розвиток", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Або, як висловився міністр фінансів Сергій Марченко, "пріоритетом бюджету буде людина".

Медицина, освіта, соціалка

За проєктом бюджету, який урядовці схвалили на засіданні, щоб відправити до парламенту, на медицину виділено майже 200 млрд грн. Це на 35 млрд грн більше, ніж у поточному році.

За словами прем'єра, у порівнянні із до пандемічним 2019 роком видатки на медицину зростуть удвічі.

Таке фінансування дозволить збільшити мінімальну зарплату лікаря у 1,6 раза - до 20 тис. грн, а медичного персоналу - до 13 тис. грн.

На освіту з бюджету виділяють майже стільки ж, як і на медицину - 190 млрд грн. Це на 21 млрд грн більше, ніж цього року.

При цьому видатки на інклюзивну освіту зростуть на третину.

Приблизно таку ж суму - 200 млрд грн становитимуть видатки на пенсії для 10,8 мільйона пенсіонерів. При цьому бюджет Пенсійного фонду перевищить 531 млрд грн - це традиційно найбільша стаття бюджету.

На субсидії та пільги планують витратити понад 40 млрд грн - на 6 млрд більше, ніж у поточному році. Загалом, на цей опалювальний сезон - з чинного та майбутнього бюджетів, за словами міністра фінансів, буде виділено 34 млрд грн.

Безпека і дороги

Водночас вимога виділяти на безпеку країни не менше 5% ВВП також дотримана.

На безпеку та оборону наступного року планують витратити майже 320 млрд грн або майже 6% ВВП.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, У безпекових пріоритетах - фінансування розвитку озброєння

При цьому видатки власне на міністерство оборони складуть 131 млрд грн, що на 13,4 млрд більше, ніж цьогоріч.

"Рекордні" кошти, за словами урядовців, будуть виділені на програму розвитку озброєння та техніки.

Не забули в уряді і про ще один пріоритет з ініціатив президента - будівництво доріг. На них у 2022 році пропонують витратити понад 120 млрд грн.

ВВП, ціни та курс

Всі ці видатки, за словами міністра фінансів, Україна здатна профінансувати на чинній податковій базі, тобто не змінюючи податків.

Якщо ж податкова система таки зміниться завдяки законопроєкту 5600, пов'язаному зі деолігархізацією економіки, додаткові кошти будуть і на культуру, запевнив міністр фінансів. Цей проєкт Рада має розглянути у другому читанні цієї осені.

Поки ж що джерелом збільшення бюджетних видатків є зростання економіки, яке, за прогнозами уряду, наступного року має становити 3,8%. Для порівняння: за перше півріччя цього року український ВВП зріс лише на 2,1%.

При цьому, розраховують в уряді, інфляція має повернутися до однозначної цифри і знизитися до 6,2%, а курс гривні має залишатися стабільним на рівні 28,6 грн за долар.