Древніші за піраміди і Стоунхендж. У Саудівській Аравії знайшли гігантські статуї тварин

1 година тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Ерозія пошкодила поверхню, що ускладнило вивчення скульптур

Гігантські зображення верблюдів, висічені з цілих скель, відкрили ще в 2018 році. Але тоді археологи вважали, що їх створили на початку нашої ери.

За даними ж останнього дослідження, ці статуї з'явилися 7-8 тисяч років тому.

Це робить їх найдавнішими скульптурами тварин серед всіх відомих науці.

І вони набагато старші за Стоунхендж (вік 4,5-5 тис. років) і пірамід Гізи (4,5 тис. років).

В основі колишньої оцінки була схожість статуй верблюдів з подібними зображеннями у знаменитому місті Петра в Йорданії.

Датування кам'яних статуй - дуже складне завдання.

На відміну від наскельного живопису, вони не містять органічних залишків, вік яких досить просто визначити.

Автор фото, CORBIS NEWS Підпис до фото, Такі невеликі зображення верблюдів найбільш типові в регіоні

Дослідники з Університету короля Сауда, німецького Інституту імені Макса Планка і Національного центру наукових досліджень Франції використовували набір методів: аналіз слідів інструментів, моделювання вивітрювання та ерозії, портативну рентгенофлюоресцентну спектрометрію для вимірювання щільності мінерального нальоту, а також датування по люмінесценції фрагментів, які відкололися.

Крім того, археологи провели розкопки поблизу пам'ятника і виявили кам'яні знаряддя праці та кістки тварин, які вдалося датувати радіовуглецевим методом.

Результати їхньої роботи вийшли в американському академічному журналі Journal of Archaeological Science.

"Тепер ми можемо зв'язати Стоянку верблюдів з доісторичним періодом, коли скотарське населення Північної Аравії створювало наскельні малюнки і будувало великі кам'яні споруди, що називають мустатіли", - пишуть автори дослідження.

"Тож Стоянка верблюдів є частиною широкої схеми взаємодії груп людей, які збиралися разом у символічних місцях, щоб створювати пам'ятники", - додають вчені.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Ці стародавні горельєфи були датовані епохою неоліту, завершальним етапом Кам'яної доби

Комплекс, відомий як Стоянка верблюдів, - це 21 натуралістичне зображення різних тварин, зокрема і три гігантські статуї верблюдів, що витесані у скелях.

Призначення комплексу до кінця не зрозуміле.

Вчені припускають, що він довгий час був місцем зустрічей кочових племен.

Поклади кременю, з якого виготовлялися знаряддя, знаходяться за 15 км від Стоянки верблюдів.

Тисячі років тому інструменти швидко затуплялися, їх доводилося міняти.

Скульптури знаходяться на висоті, так що древнім майстрам доводилося споруджувати аналог сучасних риштувань.

Тому експерти впевнені, що Стоянка верблюдів - справа рук великих колективів.

На думку фахівців різьблення по каменю, які входили в групу дослідників, на створення кожного статуї йшло приблизно 15 днів.

Цікаво, що статуї витесані ще до одомашнення верблюдів, яке дало потужний поштовх розвитку цивілізації на Аравійському півострові.

В ті часи територія нинішньої Саудівської Аравії була ще не пустелею, а зеленою саваною з озерами.