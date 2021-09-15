SpaceX відправляє на орбіту чотирьох "астронавтів-аматорів"

1 година тому

Автор фото, INSPIRATION4 Підпис до фото, Семборскі, Арсено, Айзекман та Семборскі ще пів року тому жили своїм звичним життям, а невдовзі вони повноцінно вийдуть на орбіту Землі

Компанія SpaceX готується запустити на орбіту Землі чотирьох непрофесійних астронавтів, що стане черговим знаковим кроком у розвитку космічного туризму.

Політ покликаний відкрити космос для тих, хто готовий за це заплатити, - як бізнесмени Річард Бренсон та Джефф Безос, які злітали туди влітку, пише кореспондент BBC News з питань науки Джонатан Амос.

Нинішню подорож профінансував інший бізнесмен Джаред Айзекман, який візьме з собою трьох членів команди.

Серед них: асистент лікаря, науковець та дата-інженер.

Разом вони пробудуть на орбіті три доби.

Космічні туристи сподіваються своїм прикладом надихнути інших на політ у космос в рамках "цивільної космонавтики", а також зібрати кошти на дитячі ліки від раку.

Тому їхню місію назвали Inspiration4 - "Натхнення 4" або "Натхнення для".

Їхнім кораблем буде Dragon, виготовлений компанією Ілона Маска SpaceX, який виведе у космос ракета Falcon-9.

Старт запланований з Космічного центру Кеннеді в США на ніч з середи на четвер.

Автор фото, SPACEX Підпис до фото, На горі Dragon у цій місії буде велике вікно у вигляді куполу

Космічний корабель досягне висоти 575 км, що на 150 км вище, ніж орбіта Міжнародної космічної станції (МКС).

На орбіті квартет "аматорів" має провести ряд експериментів.

А на Землю вони дивитимуться крізь велике панорамне вікно у вигляді куполу. Його встановили на механізм, яким Dragon зазвичай зістиковується з МКС - у цьому польоті він не потрібен.

А завершиться місія, за планом, приводненням в Атлантичному океані.

Автор фото, INSPIRATION4 Підпис до фото, Айзекман налітав багато годин на різних літаках

Командир польоту - 38-річний Джаред Айзекман, керівник компанії Shift4, яку він заснував ще тінейджером, щоб обробляти транзакції з кредитними картками. Він також любитель авіації з тисячами годин польотів на різних літаках.

І хоча зараз цей політ став можливим завдяки статкам Айзекмана, ідея всієї ініціативи полягає у тезі: "космос має бути доступним для кожного".

"Ми знаємо, що одного дня, десь за 50 чи 100 років, буде база на Місяці, а також, ймовірно, буде щось схоже на колонію на Марсі. І воно все має якось початися", - розповів Джаред Айзекман.

"Коли наша місія завершиться, люди подивляться на неї і скажуть: це вперше звичайні люди змогли потрапити у космос", - додав він.

Inspiration4 не просто повноцінно вийде на орбіту (Бренсон і Безос зробили лише короткий "стрибок" над атмосферою), а й має певну місію.

Айзекман взяв у політи з собою трьох людей, яких раніше не знав.

Зокрема Хейлі Арсено - асистентка з дитячого Госпіталя святого Іуди у Мемфісі. Зараз їй 29 років, а у віці 10 років вона змогла вилікуватися від раку кісток.

Тож своїм польотом Джаред Айзекман хоче назбирати 200 млн доларів для госпіталя.

51-річна Сіан Проктор - професорка геології та популяризаторка науки. У 2009 році вона могла стати офіційною астронавткою NASA, але вибула на фінальній стадії відбору. Вона відповідатиме за управління кораблем.

А 42-річний Кріс Семборскі - ветеран Військово-повітряних сил США. Зараз він працює інженером у авіаційній компанії Lockheed Martin. У команду він потрапив завдяки пожертві на благодійній лотерей у Госпіталі святого Іуди. Сам він не виграв, але переміг його товариш, що передав йому можливість польоту.

Підпис до фото, Схема капсули Dragon

Через 60 років після першого польоту Юрія Гагаріна у космосі побували менше 600 людей. Більшість з них - військові в рамках великих урядових місій різних країн.

Inspiration4 принципово інша - це повністю комерційний орбітальний політ.

Ще пів року тому Айзекман, Арсено, Проктор та Семборскі жили своїм звичайним життям. З того часу вони пройшли прискорений курс астронавтів та тренувань у симуляторі космічної капсули SpaceX.

Хейлі Арсено зізнається, що відбір до місії став для неї цілковитою несподіванкою: "Напевно, я єдина людина, якій одного дня позвонили і спитали: не хотіли б полетіти у космос?"