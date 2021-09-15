SpaceX відправляє на орбіту чотирьох "астронавтів-аматорів"
Компанія SpaceX готується запустити на орбіту Землі чотирьох непрофесійних астронавтів, що стане черговим знаковим кроком у розвитку космічного туризму.
Політ покликаний відкрити космос для тих, хто готовий за це заплатити, - як бізнесмени Річард Бренсон та Джефф Безос, які злітали туди влітку, пише кореспондент BBC News з питань науки Джонатан Амос.
Нинішню подорож профінансував інший бізнесмен Джаред Айзекман, який візьме з собою трьох членів команди.
Серед них: асистент лікаря, науковець та дата-інженер.
Разом вони пробудуть на орбіті три доби.
Космічні туристи сподіваються своїм прикладом надихнути інших на політ у космос в рамках "цивільної космонавтики", а також зібрати кошти на дитячі ліки від раку.
Тому їхню місію назвали Inspiration4 - "Натхнення 4" або "Натхнення для".
Їхнім кораблем буде Dragon, виготовлений компанією Ілона Маска SpaceX, який виведе у космос ракета Falcon-9.
Старт запланований з Космічного центру Кеннеді в США на ніч з середи на четвер.
Космічний корабель досягне висоти 575 км, що на 150 км вище, ніж орбіта Міжнародної космічної станції (МКС).
На орбіті квартет "аматорів" має провести ряд експериментів.
А на Землю вони дивитимуться крізь велике панорамне вікно у вигляді куполу. Його встановили на механізм, яким Dragon зазвичай зістиковується з МКС - у цьому польоті він не потрібен.
А завершиться місія, за планом, приводненням в Атлантичному океані.
Командир польоту - 38-річний Джаред Айзекман, керівник компанії Shift4, яку він заснував ще тінейджером, щоб обробляти транзакції з кредитними картками. Він також любитель авіації з тисячами годин польотів на різних літаках.
І хоча зараз цей політ став можливим завдяки статкам Айзекмана, ідея всієї ініціативи полягає у тезі: "космос має бути доступним для кожного".
"Ми знаємо, що одного дня, десь за 50 чи 100 років, буде база на Місяці, а також, ймовірно, буде щось схоже на колонію на Марсі. І воно все має якось початися", - розповів Джаред Айзекман.
"Коли наша місія завершиться, люди подивляться на неї і скажуть: це вперше звичайні люди змогли потрапити у космос", - додав він.
Inspiration4 не просто повноцінно вийде на орбіту (Бренсон і Безос зробили лише короткий "стрибок" над атмосферою), а й має певну місію.
Айзекман взяв у політи з собою трьох людей, яких раніше не знав.
Зокрема Хейлі Арсено - асистентка з дитячого Госпіталя святого Іуди у Мемфісі. Зараз їй 29 років, а у віці 10 років вона змогла вилікуватися від раку кісток.
Тож своїм польотом Джаред Айзекман хоче назбирати 200 млн доларів для госпіталя.
51-річна Сіан Проктор - професорка геології та популяризаторка науки. У 2009 році вона могла стати офіційною астронавткою NASA, але вибула на фінальній стадії відбору. Вона відповідатиме за управління кораблем.
А 42-річний Кріс Семборскі - ветеран Військово-повітряних сил США. Зараз він працює інженером у авіаційній компанії Lockheed Martin. У команду він потрапив завдяки пожертві на благодійній лотерей у Госпіталі святого Іуди. Сам він не виграв, але переміг його товариш, що передав йому можливість польоту.
Через 60 років після першого польоту Юрія Гагаріна у космосі побували менше 600 людей. Більшість з них - військові в рамках великих урядових місій різних країн.
Inspiration4 принципово інша - це повністю комерційний орбітальний політ.
Ще пів року тому Айзекман, Арсено, Проктор та Семборскі жили своїм звичайним життям. З того часу вони пройшли прискорений курс астронавтів та тренувань у симуляторі космічної капсули SpaceX.
Хейлі Арсено зізнається, що відбір до місії став для неї цілковитою несподіванкою: "Напевно, я єдина людина, якій одного дня позвонили і спитали: не хотіли б полетіти у космос?"
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