Вибух у Дніпрі, дірки у Стоунхенджі і чи пустять опозицію на вибори в Росії. Теленовини ВВС 15.09.21
У випуску 15 вересня:
- Вибух у Дніпрі - двоє людей загинули, підозрюють теракт.
- Розправа з конкурентами. Як у Росії не допускають до виборів опозицію.
- Робота для жінок у Афганістані: чи дозволить їм повернутися до праці Талібан.
- Реконструкція однієї з найвідоміших пам'яток Британії. Як латають діри у Стоунхенджі.
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
І підписуйтеся на наш Youtube-канал!
Головне
подкаст
Що це було
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
Випуски