Вибух у Дніпрі, дірки у Стоунхенджі і чи пустять опозицію на вибори в Росії. Теленовини ВВС 15.09.21

У випуску 15 вересня:

  • Вибух у Дніпрі - двоє людей загинули, підозрюють теракт.
  • Розправа з конкурентами. Як у Росії не допускають до виборів опозицію.
  • Робота для жінок у Афганістані: чи дозволить їм повернутися до праці Талібан.
  • Реконструкція однієї з найвідоміших пам'яток Британії. Як латають діри у Стоунхенджі.

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