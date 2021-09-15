Вибух у Дніпрі, дірки у Стоунхенджі і чи пустять опозицію на вибори в Росії. Теленовини ВВС 15.09.21

39 хвилин(и) тому

У випуску 15 вересня:

Вибух у Дніпрі - двоє людей загинули, підозрюють теракт.

Розправа з конкурентами. Як у Росії не допускають до виборів опозицію.

Робота для жінок у Афганістані: чи дозволить їм повернутися до праці Талібан.

Реконструкція однієї з найвідоміших пам'яток Британії. Як латають діри у Стоунхенджі.

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