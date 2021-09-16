У космосі тільки "любителі". Ілон Маск відправив на орбіту туристів

1 хвилину тому

Автор фото, INSPIRATION4

Космічний туризм вийшов на новий виток: в капсулі Dragon компанії SpaceX Ілона Маска на орбіту відправили четверо "астронавтів-аматорів".

Їх місія стане новим кроком з відкриття космічного простору для тих, хто може собі дозволити таке задоволення.

Dragon на орбіту вивела ракета-носій Falcon-9, дітище компанії SpaceX Ілона Маска.

Запуск відбувся в четвер, о 2:03 за Києвом з Космічного центру імені Кеннеді у Флориді і транслювався на сайті SpaceX.

Приблизно через три хвилини після запуску перший ступінь ракети-носія відокремився і приземлився на плавучій платформі в Атлантичному океані.

Ще через кілька хвилин Dragon відокремився від другого ступеня і вийшов на орбіту висотою 575 км.

Після цього астронавти змогли побачити Землю через прозорий купол.

Туристи проведуть на орбіті три дні. Після закінчення місії капсула має сісти в Атлантичному океані.

Американське космічне агентство НАСА, яке раніше завжди виступало замовником польотів американських астронавтів на кораблях SpaceX, цього разу не має відношення до місії.

Політ оплатив американський мільярдер Джаред Айзекман, який і очолив екіпаж з трьох осіб.

Про те, скільки саме він заплатив, не повідомляється. Але польоти в космос - задоволення дуже і дуже дороге.

Разом з Айзекманом у триденну орбітальну подорож вирушили працівниця системи охорони здоров'я Хейлі Арсено, популяризатор науки Сіан Проктор і інформаційний аналітик Кріс Семброскі.

Автор фото, SPACEX

Вони сподіваються надихнути на космічні польоти інших - і водночас зібрати кошти на дослідження ракових захворювань у дітей. Місія отримала назву Inspiration4 ("Натхнення").

Автор фото, INSPIRATION4 Підпис до фото, Учасники польоту під час тренувань

Чому це важливо?

За 60 років, що минули з часу першого польоту радянського космонавта Юрія Гагаріна, в космосі побували близько 600 людей.

Здебільшого це були військові, які виконували завдання своїх урядів.

Автор фото, Dragon Підпис до фото, Схема капсули Dragon

Але місія Inspiration4 - це зовсім інша справа. Це повністю комерційний орбітальний політ, який виконують приватні цивільні особи.

Всього пів року тому Айзекман, Арсено, Проктор і Семброскі жили своїм звичайним життям. Але потім все змінилося. Вони пройшли прискорений курс підготовки астронавтів, займались на тренажері SpaceX, який в деталях повторює орбітальну капсулу.

У разі успіху місії (а каліфорнійська компанія в цьому не сумнівається), SpaceX планує і далі здійснювати комерційні орбітальні польоти.