Третя хвиля Covid насувається: в Україні майже 6 тисяч хворих за добу і сотня померлих

7 хвилин(и) тому

Автор фото, unian

Після літнього затишшя в Україні різко зростає кількість хворих на коронавірус. Якщо наприкінці серпня було 2 тисячі випадків на добу, то 15 вересня зафіксували 5 744 нових випадків Covid-19. Такі дані наводить МОЗ.

За минулу добу від коронавірусу померла 101 людина.

Експерти Українського центру охорони здоров'я кажуть, що наступна хвиля може стати рекордною за кількістю випадків.

З такими темпами зростання вже до кінця жовтня кількість нових випадків може перетнути позначку у 20 тисяч.

Також в Україні все більше людей потрапляє до лікарень. Якщо наприкінці серпня кількість госпіталізацій в середньому складала 500-800 людей на добу, то минулої доби до лікарень потрапили 1500 людей, а за день до цього 1600.

Наразі показник госпіталізацій вже переважає виписки на більш ніж 30%. Навантаження на лікарні зростає.

У Львівській області всього за тиждень зафіксоване зростання кількості пацієнтів на 80%, у Волинській — на 73%, у Хмельницькій — на 50%.

У МОЗ все ще називають ситуацію контрольованою і заявляють, що медична система поки що справляється з напливом пацієнтів. Влада закликає українців вакцинуватися для уникнення локдаунів.

З наступного тижня Україна має перейти до жовтої зони, де мають почати діяти нові правила карантину.

13 вересня уряд оголосив список послаблень для щеплених людей і обмежень для нещеплених.

Що зміниться?

Раніше, за правилами жовтої зони карантину, кінотеатри та інші заклади культури мали пропускати лише 50% відвідувачів. Масові заходи мали проходити за умови: лише одна людина на 4 м кв. У фітнес-залах: одна людина на 10 метрів кв.

Але, якщо відвідувач може пред'явити сертифікат про вакцинацію, цих обмежень не буде.

Тобто обмеження жовтої зони не буде, якщо щонайменше 80% відвідувачів та персоналу таких закладів будуть вакциновані хоча б першою дозою і у них буде жовтий ковід-сертифікат.

Водночас кінцеве рішення про те, надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватись всіх карантинних обмежень та обслугувати і невакцинованих, залишається за власником закладу, йдеться у поясненні уряду.

У жовтій зоні школи працюватимуть за наявності не менше як 80% вчителів з однією дозою щеплення.

В Україні одну дозу вакцини отримали 6 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 5 млн.