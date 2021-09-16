Від загадкового вибуху в Карпатах загинули двоє туристів, є важкопоранені. Перші версії

16 вересня 2021, 06:14 GMT Оновлено: 24 хвилин(и) тому

Автор фото, ДСНС Івано-Франківської області Підпис до фото, Рятувальники спускають важкопораненого

Двоє туристів загинули через вибух у Карпатах на Івано-Франківщині, ще семеро - важкопоранені.

Щонайменше троє людей - у критичному стані. Причини вибуху ще невідомі.

Група туристів була з Коломийського району та складалась з 12 людей, серед яких були і діти.

Наразі відомо, що діти не постраждали.

"Подія відбулася у місці проходження лінії бойових дій "Брусилівський прорив" у часи Першої світової війни, а також у місці лінії оборони Арпада часів Другої світової. Через що на місці події можливе перебування вибухонебезпечних предметів", - розповіли згодом у ДСНС Івано-Франківщини.

Раніше Ярослав Жилкін, який займається пошуком поховань загиблих у Другій світовій війні, написав, що іноді боєприпаси у землі можуть виходити нагору і треба бути обережним при розпаленні багаття у місцях, де йшли бої.

Що відбулося

Трагедія сталася у середу ввечері у горах неподалік Ворохти.

"15 вересня о 21:20 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що група туристів з 12 людей, двоє з яких діти, зупинилась на привал на полонині "Під Берди" поблизу села Вороненка Надвірнянського району. Вони розвели багаття і відбувся вибух, внаслідок якого четверо туристів отримали травми, а двоє загинули", - повідомляє ДСНС Івано-Франківщини.

Пізніше ДСНС збільшили кількість постраждалих до семи.

Загиблі - 1982 та 1995 років народження.

Автор фото, ДСНС у Івано-Франківській області

Для рятувальної операції викликали рятувальників з усіх навколишніх баз - Ворохти, Верховини, Яремче, Заросляка, Косова та Івано-Франківська, а також медиків.

Перші рятувальники дісталися до групи на квадроциклах о 23:50.

Після опівночі почали спуск першої постраждалої людини, а о 1:15 - інших учасників групи, які не постраждали.

О 2:20 ночі почали спускати на ношах особу, яка зазнала важких поранень.

Автор фото, ДСНС Івано-Франківської області

"Двох інших постраждалих, а також двох дітей, які перебували у задовільному стані, рятувальники транспортували автомобілями підвищеної прохідності до підніжжя гори в селі Вороненко", - додають рятувальники.

Дітей внизу зустріли родичі, які приїхали з Коломиї.

У ДСНС припускають, що причиною вибуху міг бути снаряд чи міна часів Першої чи Другої світової війни.

Але точну причину вибуху там не називали.

"У нашому середовищі (пошукачів) є негласне правило: не розводити багаття на на чиємусь кострищі і на неперевірених місцях. Обкопувати лопатою або перевіряти металошукачем. В землі дуже багато боєприпасів", - описав свої думки щодо вибуху Ярослав Жилкін з об'єднання Союз "Народна пам'ять", яке займається пошуком останків загиблих у війнах.

Автор фото, Ярослав Жилкін